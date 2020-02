Czy wydany w 2002 roku Warcraft III: Reign of Chaos był grą przełomową? Myślę, że tak – zarówno dla samej serii, bo różnice względem Wacraft II były wręcz kosmiczne. A dla gatunku? W dużej mierze również, podobnie jak dla samego Blizzarda. W końcu to sukces W3 był po części powodem, dla którego ludzie pokochali to uniwersum i MMO World of Warcraft. Z kultowymi grami bywa niestety tak, że bardzo trudno dobrze je odświeżyć, a jednak wiele firm decyduje się na ten ryzykowny krok. Ale jeśli coś robić, to na 100%, a nie po łebkach. Wacraft III: Reforged mimo odważnych zapewnień to odświeżenie po łebkach i rozczarowanie finalnym produktem jest jak najbardziej uzasadnione.

Jeśli grać w Warcraft III: Reforged to tylko w trybie kampanii

Wacraft III już w 2002 roku oferował świetną kampanię, fajnie napisanych bohaterów i ciekawą opowieść. To baza, której nie dało się zepsuć i na szczęście w tym aspekcie Blizzard nie poległ. Sęk w tym, że przepisał praktycznie 1 do 1 opowieść sprzed 18 lat, nie dodając nic nowego. A mówiło się o tym, że jednak zmiany się pojawią, głównie ze względu na nieścisłości fabularne względem opowieści z World of Warcraft. I gdzie te zmiany? Nie ma.