Diablo IV – nowości prosto z BlizzCon 2023! Gracze mają na co czekać

Diablo IV, czyli od zachwytów do rozczarowania

Tegoroczny BlizzCon bez Diablo IV nie miałby racji bytu. Diablo 4 przy premierze (a nawet chwilę przed nią) było uważane za OGROMNY sukces. Blizzard chwalił się wynikami, jakie „czwórka” zdobyła zaledwie w tydzień — i poza takimi danymi, jak to, że w grze spędzono już 350 milionów godzin, w kilka dni od premiery zabito 276 miliardów potworów, a bohaterowie ponieśli śmierć 317 milionów razy, mogliśmy się dowiedzieć o zarobkach. Diablo IV w tydzień zarobiło 666 milionów dolarów (diabelska liczba raczej nie jest przypadkowa), stając się tym samym najszybciej zarabiającą grą w historii Blizzarda.

Wystarczył jednak bardzo krótki czas, aby produkcja Blizzarda z kandydata do gry roku stał się jedną z najgorzej ocenianych przez graczy produkcji w serwisie Metacritic ze średnią oceną wystawioną przez samych graczy na poziomie 1,7. Po aktualizacji 1.1.0 na studio wylała się ogromna fala krytyki, gdyż wprowadzone do Diablo IV poprawki zwyczajnie wywróciły rozgrywkę do góry nogami. Diablo IV było hitem sprzedaży i jest najlepiej sprzedającą się produkcją Blizzarda, lecz dwa miesiące po premierze studio miało zdecydowanie mniej powodów do radości — spadała nie tylko oglądalność na Twitchu, ale także ogólna satysfakcja społeczności, która krytykuje działania studia. Tak czy siak, rozwój Diablo IV nie zwalnia — a wręcz przeciwnie!

Diablo IV — nowości prosto z BlizzCon 2023!

Blizzard zapowiedział DLC do Diablo IV o tytule Vessel of Hatred. Sam zwiastun niemal nic nie mówi — kilkadziesiąt sekund animacji lecenia przez dżunglę i panoramiczne ujęcie na słoneczne tereny. W teorii nic, lecz w praktyce fanom łezka mogła się w oku zakręcić. Ta dżungla to bowiem dżungla Torajan z Diablo 2, a narratorem jest Mephisto, dawny antagonista, który rzuca takie teksty jak „W światłości nie będzie zbawienia”. To będzie pierwszy powrót do Torajanu właśnie od czasów drugiej odsłony serii. Nowa zawartość ma pojawić się pod koniec 2024 roku.

Do tego Tiffany Wat, dyrektor produkcji Diablo 4, zapowiedział na scenie „zupełnie nową klasę, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w uniwersum Diablo”. W teorii można spodziewać się jakiejś klasy wywodzącej się z dżungli Torajana — chociaż taka jest geneza całej klasy Szamanów. Blizzard nie dał żadnych wskazówek, jakiej klasy możemy się spodziewać — lecz dajcie znać, co obstawiacie.

Źródło: BlizzCon 2023