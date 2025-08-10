Samsung pokazuje pazur. Galaxy S26 Ultra zaoferuje coś, czego nie miał żaden poprzednik

Samsung Galaxy S26 Ultra to najbardziej wyczekiwany smartfon z Androidem najbliższych miesięcy. I jak wynika z najnowszych przecieków, model ten zostanie wyposażony w szybszą pamięć RAM (LPDDR5X), która zaoferuje prędkości na poziomie 10,7 Gbps. To nie tylko zastrzyk wydajności, ale także skok efektywności energetycznej, dedykowany użytkownikom oczekującym najwyższych standardów.

Wydajność Galaxy S26 Ultra już teraz "na papierze" robi ogromne wrażenie. Zastosowana pamięć RAM LPDDR5X osiąga przepustowość na poziomie 10,7 Gbps, co stanowi około 11–25% wzrostu względem poprzednika, Galaxy S25 Ultra. Wcześniejsza generacja oferowała szybkości na poziomie 8,5-9,6 Gbps, co i tak pozwoliło jej wybić się z tłumu i stawiało ją w czołówce branży. Najnowsza technologia LPDDR5X została stworzona przez Micron na bazie procesu 1-gamma, co przekłada się nie tylko na wyższą wydajność, ale też nawet o 20% mniejsze zużycie energii.

Większa przepustowość pamięci RAM oznacza, że procesor urządzenia może szybciej przetwarzać i przesyłać dane, co w dalszej kolejności przełoży się na płynność podczas zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Mowa tu między innymi o nagrywaniu wideo w rozdzielczości 8K, zaawansowanej rozgrywce mobilnej czy obsłudze sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu. Lepsza efektywność energetyczna to z kolei mniej odczuwalny spadek poziomu baterii, nawet podczas intensywnego wykorzystania wymagających narzędzi AI.

Zapowiedź kolejnych premierowych technologii

Z dotychczasowych przecieków wynika też, jakoby flagowy Samsung Galaxy S26 Ultra miał trafić na rynek z najnowszym układem Snapdragon 8 Elite Gen. 2 od Qualcomma, opartym na litografii 3nm TSMC. To rozwiązanie, wraz ze smuklejszą obudową i niemal bezramkowym wyświetlaczem, będzie filarem nowej generacji telefonów z najwyższej półki w ofercie producenta. Przecieki sugerują też pojawienie się wersji Pro oraz Edge, co zwiastuje ewolucję całej linii S26.

Flagowiec z krwi i kości. Mocy mu nie zabraknie

Samsung Galaxy S26 Ultra z pamięcią LPDDR5X zaoferuje większą prędkość i niższe zużycie energii: to zmiana, która bez wątpienia zadowoli wszystkich użytkowników. Kiedy dodamy do tego jeszcze wsparcie dla zaawansowanego AI oraz najnowszy, jeszcze szybszy, układ, to widać że Samsung kolejny raz chce wybić się na tle konkurencji. I pokazać, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego zdania. Nie bez powodu zresztą już teraz model ten budzi tak wiele emocji, a każdego tygodnia trafiają do nas świeże przecieki dotyczące nadchodzących flagowców Samsunga. I wiele z tych informacji wygląda niezwykle obiecująco: dlatego też z niecierpliwością czekam na premierę smartfona. Samsung po wielu latach bycia w próżni nareszcie zaczyna się budzić: i to jest bardzo dobra wiadomość. Choć prawdopodobnie część power-userów (a nie oszukujmy się, to do nich często są kierowane te najmocniejsze modele z najwyższej półki) zwróci się ku konkurencji po tym, jak wraz One UI 8 koreański gigant zablokował dostęp do bootloadera.