Diablo IV za darmo? Tak, ale trzeba się spieszyć

Microsoft cyklicznie zaprasza na weekendowe granie za darmo w tytuły premium w ramach swoich abonamentów. W tym tygodniu, dd czwartku (19 października) do niedzieli (22 października) posiadacze konsol Xbox i abonamentów Xbox Game Pass Core lub Xbox Game Pass Ultimate mają możliwość zagrania w NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator oraz Hokko Life. Jest też niespodzianka dla wszystkich graczy. Od tego weekendu Microsoft wprowadza wersje próbne gier z limitem godzinowym. Na pierwszy ogień idzie Diablo IV, które jest dostępne dla wszystkich posiadaczy konsol Xbox - także tych, którzy nie posiadają aktywnych abonamentów Xbox Game Pass. Diablo IV w ramach "Dni grania za darmo w usłudze Xbox" udostępnione zostało z limitem 10 godzin, co pozwoli na zapoznanie się z rozgrywką w Sanktuarium i poznanie mechanik panujących w najnowszej odsłonie gry.

Diablo IV 25% taniej. Promocja na grę

A co jeśli zagraliście, spodobała się rozgrywka w Sanktuarium, ale 10 godzin to zdecydowanie za mało? No to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Z okazji zbliżającego się Halloween, Activision Blizzard wystartował z promocją na swoją najnowszą produkcję, w ramach której Diablo IV kupicie w niższej cenie. 25-procentowa obniżka obowiązuje na wszystkich platformach - zarówno na konsolach Xbox, PlayStation jak i komputerach PC:

Diablo IV w podstawowej wersji kosztuje obecnie 261,75 zł - grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 52,49 euro (ok. 234 zł)

kosztuje obecnie 261,75 zł - grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 52,49 euro (ok. 234 zł) Diabo IV w wersji Digital Deluxe Edition z dodatkami kosmetycznymi i odblokowaniem sezonowego karnetu bojowego premium kosztuje obecnie 306,75 zł - grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 67,49 euro (ok. 301 zł)

z dodatkami kosmetycznymi i odblokowaniem sezonowego karnetu bojowego premium kosztuje obecnie 306,75 zł - grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 67,49 euro (ok. 301 zł) Diabo IV w wersji Ultimate z dodatkami kosmetycznymi i odblokowaniem sezonowego karnetu bojowego premium oraz 20 pominięciami poziomów kosztuje 344,25 zł - grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 74,99 euro (ok. 334 zł)

Promocja trwa do 1 listopada tego roku - macie więc jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji o zakupie.

Przy okazji warto przypomnieć, że w tym tygodniu do Diablo IV zawitał drugi sezon. Sezon krwi:

Zarządca Oren, zaniepokojony przywódca miasteczka nękanego przez spragnione krwi stwory, potrzebuje pomocy. Musisz zbadać serię niedawnych zabójstw. Wejdź do zbrukanego wampiryczną obecnością serca Sanktuarium w nowej serii zadań, przeciągnij na swoją stronę potężną łowczynię wampirów Erys i odkryj złowieszczy spisek, za którym stoi Mroczny Mistrz.

Drugi sezon w Diablo IV przynosi graczom moce wampiryzmu. By móc z nich korzystać, potrzebna jest krew zabitych wrogów, którą można wykorzystać w nowej zakładce w menu postaci. To tu będzie odblokowywana losowa moc, którą też można ulepszyć. Moce Wampiryzmu można też odblokować, wykonując zadania z sezonowej serii zadań oraz biorąc udział w wydarzeniu sezonowym Krwawe Żniwa. W czasie tego wydarzenia dobywane są punkty reputacji pozwalające zdobywać kolejne rangi oraz przydatne nagrody, takie jak materiały rzemieślnicze, przedmioty wielokrotnego użytku i przedmioty jednorazowe powiązane z paktami