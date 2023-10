Tym zestawem Xbox może zdobyć graczy PlayStation. Co zawiera?

Małymi krokami zbliża się najgorętszy okres roku - Święta. Jak co roku tłumnie ruszymy do sklepów w poszukiwaniu prezentów na Mikołaja lub pod Choinkę. Swoją ofertę związaną z konsolami prezentuje Microsoft, który na ten rok przygotował coś specjalnego.

Xbox Series S - zestaw startowy

Co zawiera świąteczny zestaw startowy przygotowany przez Microsoft? To przede wszystkim konsola Xbox Series S. Znany doskonale i dostępny już od prawie trzech lat sprzęt cieszy się sporą popularnością. I choć niektórzy obwiniają ten model konsoli za "wąskie gardło" dla deweloperów, którzy muszą iść na pewne ustępstwa w produkowaniu gier nowej generacji, dla graczy może być idealnym rozwiązaniem oferującym naprawdę wiele. Standardowo, w zestawie znajdziemy także kontroler Xbox w kolorze Robot White.

Wisienką na torcie zestawu startowego Xbox Series S jest jednak dołączony 3-miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate - chyba najbardziej rozbudowanego katalogu gier studiów wewnętrznych Microsoft oraz największych partnerów, którzy udostępniają swoje najlepsze tytuły w jednym miejscu. Są one dostępne na konsolach Xbox, komputerach PC, oraz w chmurze - także na urządzeniach mobilnych - często w dniu premiery. Standardowo, 3 miesiące dostępu do usługi Game Pass Ultimate kosztuje prawie 190 zł - tu mamy ją dodaną do zestawu. A warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Microsoft zdecydował się na zmiany w cenniku podnosząc ceny abonamentów Xbox o kilkanaście procent. Xbox Game Pass Ultimate jeszcze kilka tygodniu temu kosztował 54,99 zł. Dziś za dostęp do ponad 100 gier i innych korzyści oferowanych przez ten plan trzeba zapłacić 62,99 zł miesięcznie.

Xbox Series S - zestaw startowy. Cena i dostępność

Xbox Series S - zestaw startowy wyceniony został w oficjalnym sklepie Microsoft na 1399 zł - czyli takiej samej, jak standardowy model konsoli. Również partnerzy detaliczni bedą oferować go w tej cenie, choć niewykluczone, że pojawią się promocje oferujące atrakcyjniejszy cennik. Wszystkiego dowiemy się 31 października, gdy zestaw trafi do sprzedaży - w sam raz na rozpoczęcie okresu przedświątecznego.

Święta pod znakiem Xboksa. Microsoft ma w rękawie wiele asów

Warto też przypomnieć, że w miniony piątek doszło do podpisania umowy między Microsoftem, a Activision Blizzard, na mocy której twórcy Call of Duty, Diablo i szeregu innych popularnych marek zasilą szeregi studiów zrzeszonych pod szyldem Xbox Game Studios. Rekordowe, bo opiewające na prawie 70 mld dolarów, przejęcie ma szansę wywrócić świat gier wideo do góry nogami. Obie firmy stoją jednak na stanowisku, że transakcja ta została podpisana w dobrej wierze i przede wszystkim z myślą o graczach - bo to właśnie oni mają być najważniejsi.

W przekonaniu nas mają pomóc liczne umowy z partnerami zewnętrznymi, w tym z PlayStation, które gwarantować mają obecność najpopularniejszych marek, w tym Call of Duty, na sprzętach konkurencji. Również od strony grania w chmurze ma być łatwiej i bardziej dostępnie. Za udostępnianie i licencjonowanie gier z portfolio Activision Blizzard odpowiadać będzie Ubisoft - to z tą firmą Microsoft podpisał umowę na 15 lat, zrzekając się jednocześnie praw do tytułów udostępnianych w usługach chmurowych.

Czy to wystarczy, by przekonać graczy, że przejęcie twórców Call of Duty i Diablo rzeczywiście wyjdzie graczom na dobre? Przekonamy się w najbliższej przyszłości.