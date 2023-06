Pociąg popularności Diablo IV nie zatrzymuje się ani na sekundę. Setki tysięcy starć PVP, miliardy zabitych potworów i ogromne pieniądze – Blizzard ma powody do świętowania, bo nowa odsłona kultowego hack and slash to maszynka do zarabiania. Developer podzielił się garścią ciekawych statystyk po pierwszym tygodniu od premiery i trzeba przyznać, że jest się czym chwalić.

Diablo IV rozbiło bank – a minął zaledwie tydzień od premiery!

Diablo IV debiutowało w ubiegły wtorek, a już może pochwalić się wynikami, jakich pozazdrościłby niejeden gigant branży gier. Czwórka jest liderem na Twitchu już od momentu udostępnienia wczesnej wersji, a to tylko pokazuje z jak fenomenalnym tytułem mamy do czynienia.

Gracze pokochali szatkowanie niezliczonych zastępów szkieletów, demonów i wszelkiej maści piekielnych kreatur, co świetnie odzwierciedlają dane, które Blizzard udostępnił na firmowym blogu. Rzućmy więc okiem na garść najciekawszych statystyk.

W Diablo IV od dnia premiery:

zaszlachtowano 276 miliardów potworów

bohaterowie ponieśli śmierć 317 milionów razy

utworzono 166 milionów grup do wspólnego grania

ponad 430 graczy zginęło w trybach PVP

Dodajmy do tego fakt, że fani Diablo – od momentu uruchomienia wczesnego dostępu do dziś – spędzili w grze aż 276 milionów godzin! To iście kosmiczne liczby, ale najciekawszy wynik dotyczy finansów. Diablo IV w tydzień zarobiło nieco ponad 666 milionów dolarów! To oznacza, że czwórka jest najszybciej zarabiającą grą w historii Blizzarda, a przypomnijmy, że lwia część graczy nie zdążyła zakupić jeszcze własnej kopii, dlatego włodarze „Zamieci” mogą dopiero zacierać ręce, bo pod koniec kwartału wyniki te będą znacznie większe.

Jeśli nie możecie zrozumieć, czemu Diablo IV rozpędziło taki hype train, to odsyłam do naszej recenzji, gdzie Tomek jasno wyjaśnił, dlaczego czwórka jest jedną z najlepszych gier Blizzarda.