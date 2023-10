Takiej konsoli Xbox Series X jeszcze nie było. Sprawdź, jak ją zdobyć

Czy są tu jacyś fani Diablo IV i konsol Xbox Series X? Microsoft zaprasza do zabawy, w której do zgarnięcia jest limitowana edycja konsoli zdobiona motywami Diablo IV. Co zrobić, by ją mieć?

Czerwcowa premiera Diablo IV przyniosła mieszane rezultaty. Niektórzy są zachwyceni najnowszą odsłoną serii, inni nie pozostawiają na niej suchej nitki. Głównie ze względu na politykę studia Blizzard, które miesza w rozgrywce tak bardzo, że najbardziej zapaleni gracze tracą cierpliwość i zaufanie do tego, w jakim kierunku podążają kolejne aktualizacje. Najnowsza, z numerkiem 1.2.0 debiutuje już dzisiaj wraz z Sezonem Krwi - drugim sezonem w Diablo IV skupiającym swoją uwagę na wampirach, mrocznych mocach i nowych wyzwaniach:

Zarządca Oren, zaniepokojony przywódca miasteczka nękanego przez spragnione krwi stwory, potrzebuje pomocy. Musisz zbadać serię niedawnych zabójstw. Wejdź do zbrukanego wampiryczną obecnością serca Sanktuarium w nowej serii zadań, przeciągnij na swoją stronę potężną łowczynię wampirów Erys i odkryj złowieszczy spisek, za którym stoi Mroczny Mistrz.

Jednak to dopiero początek atrakcji. Piątkowe przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft sprawia, że Diablo trafia bezpośrednio pod strzechy twórców konsoli Xbox. Z tej też okazji (choć zapewne nie tylko) Microsoft zaprasza do wspólnej zabawy, w której do wygrania jest limitowana, niepowtarzalna konsola Xbox Series X zdobiona motywami Diablo IV, która idealnie odnajdzie się pod telewizorem fana serii.

Diablo IV Xbox Series X - co zrobić, by wygrać?

Zadanie jest bardzo proste i składa się z zaledwie kilku kroków. Potrzebne będzie jednak konto na X (dawniej Twitter) oraz obserwowanie dwóch oficjalnych kont: Xbox oraz Diablo. Kolejnym krokiem jest skorzystanie z opcji "podaj dalej wpis" poniższego posta:

Warto zaznaczyć, że konieczne jest dodanie do podawanego dalej wpisu komentarza z hasztagiem #DiabloIVXboxSweepstakes. To właśnie jego obecność w zgłoszeniu konkursowym jest konieczna, by głos został uznany za ważny. Dodatkowo, należy pamiętać, że konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Akcja trwa do 30 października, więc na wysłanie swojego złgoszenia macie jeszcze kilkanaście dni. I choć w komunikacie na oficjalnych stronach Xbox jest informacja, że do rozdania są dwa egzemplarze konsoli Xbox Series X zdobionej motywami Diablo IV, tak w regulaminie jest wzmianka wyłącznie o jednym pakiecie Grand Prize. W jego skład wchodzą:

Specjalnie zaprojektowana konsola Xbox Series X z grafiką Diablo IV (niefunkcjonalna, do wykorzystania jako eksponat)

Niestandardowa podstawka z grafiką Diablo IV, na której zostanie umieszczona specjalnie zaprojektowana konsola Xbox Series X

Standardowa konsola Xbox Series X

Trzeba przyznać, że brzmi to dziwnie, tym bardziej - jeśli wierzyć regulaminowi - zdobiona motywami konsola Diablo IV Xbox Series X jest tylko atrapą i dopiero standardowa wersja (która również znajduje się w pakiecie), będzie mogła być wykorzystywana do grania.

Patrząc jednak na fakt, że mamy do czynienia z międzynarodową akcją promocyjną, w której do wygrania jest konsola Xbox Series X ze zdobieniami z Diablo IV, konkurencja będzie ogromna. Już teraz, w chwili publikacji tekstu, wpis konkursowy, który trzeba podać dalej, został retweetowany (podany dalej) ponad 14 tys. razy. Jednak warto spróbować swojego szczęścia - być może uda się zdobyć tę niecodzienną konstrukcję.