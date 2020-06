Cztery rzeczy których Apple nie powiedziało nam na WWDC (a powinno)

Nowy gest dla iOS, dzięki któremu korzystanie ze smartfona będzie dużo przyjemniejsze

Kto raz wpadł w sidła gestów, ten już raczej nigdy nie będzie chciał powrócić do przycisków — czy to wirtualnych czy fizycznych. Apple forsuje je od lat — z bardzo dobrym skutkiem. A najnowsza wersja ich mobilnego systemu, czyli iOS 14, doczeka się nowej sztuczki: stukania w obudowę urządzenia. I pozwoli ustawić nowe akcje dla podwójnych lub potrójnych „tapnięć” w tylną część obudowy smartona — a zagłębiając się dalej w opcje, możemy ustalić jakie będą ich następstwa:

#iOS14 Back Tap: Double or triple tap the back of your iPhone to perform some actions quickly 😯 pic.twitter.com/HIsvnHusKz — Ben Geskin (@BenGeskin) June 22, 2020

Granie na iPadzie jak na komputerze: z myszką i klawiaturą

O tym że iPad jako konsola do gier sprawdza się doskonale — wiadomo. Przetestowałem to w najróżniejszych warunkach i dzięki możliwości sprytnego podłączania kontrolera do iPada — to po prostu działa. Wsparcie dla myszki, gładzika i klawiatury tablety Apple już mają: i póki co wykorzystują to w systemie i do obsługi aplikacji. Ale wkrótce ta kombinacja zadziała także w grach, także można już się cieszyć. Fortnite na iPada będzie jeszcze… lepsze?