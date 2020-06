Mała wielka sprawa i udoskonalenia w systemie

Jeżeli, podobnie jak ja, macie dość pełnoekranowych połączeń (a co za tym idzie: przerwanych rozmów tekstowych, przegranych gier i takich tam) — to z pewnością ucieszy Was wieść o nowym sposobie powiadamiania o połączeniach przychodzących które obowiązywać będą zarówno w iPadOS jak i iOS. Kolejną ogromną rewolucją (no, przynajmniej na skalę Apple można to tak nazwać) jest wybór domyślnej przeglądarki oraz aplikacji do obsługi poczty e-mail w obrębie systemu iPadOS!