SteelSeries Nimbus+ to świetny pad który doceniłbym kilka lat temu. Teraz jest… zbędny

Najnowsze wersje systemów giganta z Cupertino pozwoliły bez najmniejszego problemu podłączyć najpopularniejsze pady: te od Xboxa One oraz PlayStation 4, a nie jest żadną tajemnicą, że kosztują one mniej i… są bardziej uniwersalne. Bo możemy podłączyć je do całego szeregu innych sprzętów — ot, chociażby do konsoli, komputera z systemem innym niż macOS, a także smartfonów i tabletów z Androidem. SteelSeries dla Windowsa i Androida przygotował osobny model kontrolera: nieco tańszy Stratus Duo. I nawet jeżeli w standardzie nie mają one uchwytów dla smartfonów, to nic straconego — bo takowe można do nich dokupić. W końcu to jedne z najpopularniejszych padów na świecie, po które każdego dnia sięgają miliony graczy dookoła globu. Ale jeżeli cena nie zwali was z nóg, a potrzebujecie kontrolera wyłącznie do ekosystemu Apple: SteelSeries Nimbus+ to produkt który warto mieć na oku. Świetna konstrukcja, wysoka jakość wykonania i długi czas pracy na jednym ładowaniu to atuty obok których trudno przejść obojętnie. Jestem tego najlepszym przykładem.