iOS 14 – nowa organizacja ekranów, biblioteka aplikacji

Biblioteka aplikacji gromadzi wszystkie aplikacje w jednym widoku, po którym o wiele łatwiej się nawiguje. Wszystkie aplikacje są automatycznie zorganizowane, a strony z niepotrzebnymi skrótami można schować.

Widżety w iOS 14

Widżety w iOS 14 oparto na tym, co Apple wdrożyło na Apple Watchu. Na iPhonie będą pozwalać na wyświetlanie większej dawki informacji i to na to dowolnym z ekranów. Widżety mogą mieć różne rozmiary i mogą być udostępniane w dowolnym miejscu. Są aktualizowane w tle przez cały czas, więc pogoda, aktywność czy wiadomości są zawsze aktualne.

Obraz w obrazie

Apple wprowadza obsługę funkcji obraz-w-obrazie, dzięki której można oglądać wideo przez cały czas, nawet podczas powrotu na ekran główny. Wideo można schować do boku i słuchać audio, by później przywrócić element z wideo z powrotem na wierzch.

Siri

Interfejs Siri nie zmieniał się do tej pory znacząco, a teraz większość komend będzie się kończyć wyświetleniem typowego powiadomienia zamiast pełnoekranowego wyglądu. Siri pozwoli na wysyłanie wiadomości głosowych, czy tłumaczyć frazy z jednego języka na drugi – do tego posłuży nowa aplikacja Tłumacz, która będzie działać offline, by nasze rozmowy były zupełnie prywatne. Rozmowa będzie tłumaczona na bieżąco. W widoku poziomym zyskujemy nowe spojrzenie na rozmowę z wypowiedziami obok siebie.

Wiadomości