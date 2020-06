Wystarczy jedno spojrzenie na ekran domowy iOS 14 na grafikach promocyjnych i w oczy rzucą nam się widżety. Niektórzy określają je mianem kafelków, ponieważ przypominają one o czasach Windows Phone/Mobile. Interfejs systemu mobilnego Microsoftu był zaprojektowany wokół nich – w iOS 14 są tylko dodatkiem i tak naprawdę nie wiadomo, jak się przyjmą. Taki sposób prezentacji informacji z aplikacji wymaga działań ze strony deweloperów, a Apple w wielu przypadkach poszło na skróty sięgając po gotowce z Apple Watcha (Aktywności). Czy będą pomocne? Odpowiedź na to pytanie poznamy, gdy sprawdzimy to w praktyce – teraz trudno cokolwiek wyrokować. O wiele lepiej wypada App Library, czyli Biblioteka aplikacji, która zgromadzi wszystkie zainstalowane appki. Usunięcie jednego z ekranów, gdzie te wszystkie skróty po prostu nam zalegały będzie bardzo przydatne.

Co jeszcze nowego w iOS 14?

Domyślne aplikacje, nowe powiadomienie o połączeniu

O szeregu nowości w iOS 14, o których chwalono się z wirtualnej sceny pisaliśmy wczoraj. O wielu innych zmianach dowiadujemy się później dzięki stronie internetowej Apple i innym źródłom. To dzięki nim zostało potwierdzone, że po 13 latach posiadaczom iPhone’ów nie będzie już przerywana praca ani rozrywka przychodzącym połączeniem, którego powiadomienie wyświetlane jest na całym ekranie. Zamiast tego, u góry ekranu pojawi się drobny dymek. Co więcej, iOS 14 przyniesie opcję zmiany domyślnych aplikacji dla przeglądarek internetowych i klientów poczty e-mail. Czy podobnie zadziałało to przy mapach? Byłoby super, ale jak na razie nic na ten temat nie wiadomo. Grafiki zdradzają też nowy wygląd dnia w Kalendarzu, gdzie wydarzenia poukładane są jedno po drugim z podziałem na daty.