Czy tego chcecie czy nie: iPad jako sprzęt do gier dla wielu będzie wystarczający. Jest w tym naprawdę dobry

Gracze to bardzo krzykliwa grupa w sieci. Wystarczy że coś pójdzie nie po ich myśli — i awantura gotowa. Mamy XXI wiek, a mimo tego wojny konsolowe wciąż się nie skończyły. Już nie na tle Nintendo i Sega, ale miłośnicy PlayStation i Xboxa lubią sobie pokrzyczeć kto tam niby ma lepiej. Na to wchodzą przedstawiciele PC master-race, którzy patrzą na nich z wyższością. Klasyka gatunku. Wśród hardkorowych graczy — mobilne granie jest na samym dole łańcucha pokarmowego. Smartfony i tablety, w ich mniemaniu, nie nadają się do profesjonalnego grania. I co z tego, że największe przychody są z mobilek. Co z tego, że tam jest najwięcej graczy. To przecież jakieś podrzędne klikanie z mikropłatnościami. Krzykacze nie chcą słyszeć o tytułach premium, nie interesuje ich to jako świetnie działa Fortnite na iPadzie Pro, ani sukcesy Call of Duty: Mobile. Wiedzą lepiej. Ich prawo.

Ale mnie od minionej jesieni intrygował koncept iPada (Pro) jako sprzętu do grania który dla wielu będzie w stanie zastąpić konsolę. Od kiedy nie potrzeba już dedykowanych kontrolerów, a wystarczą popularne pady od Xboxa One i PlayStation 4 — zupełnie zmieniłem podejście do tej platformy. Dotychczas uwielbiałem na ekranach mobilnych przede wszystkim gry projektowane z myślą o panelach dotykowych oraz te, do których tradycyjnie używalibyśmy myszki: strategie oraz przygodówki typu wskaż-i-kliknij. Ale skoro jest łatwy dostęp do padów, ich podłączenie trwa (dosłownie) kilka sekund, a w bonusie całość możemy wrzucić na ekran telewizora — to taką wizję kupuję. Szczególnie, że asem w rękawie jest jeszcze abonament Apple Arcade, który w swojej bibliotece ma zestaw fantastycznych gier premium do których dostęp kosztuje niespełna 25 złotych miesięcznie.