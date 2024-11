Witajcie w Remiks Rozdział 2. Wróciła Wyspa, jaką znaliście, ale zremiksowana i przeobrażona, z tygodniowymi lokacjami i miejscami łupów inspirowanymi najlepszymi rozwiązaniami wczesnego Rozdziału 2 oraz niektórymi z największych muzycznych ikon w historii. W tym powrocie do przeszłości Snoop D-O-double-G kieruje Agencją, bóg rapu Eminem otwiera restaurację w Grocie, księżniczka hip-hopu Ice Spice zajmuje Rekinią Wyspę, a cały remiks wieńczy uhonorowanie i hołd dla legendy i ikony Juice WRLD. Wciśnijcie „play”, podkręćcie głośność i otwórzcie skarbiec w Remiks Rozdział 2 w Fortnite: Battle Royale! To cię zainteresuje Nowa mysz i klawiatura Logitecha są trochę jak remaster wydanej parę lat temu gryZa darmo to najlepsza cena. Te gry musicie mieć w swoim katalogu Reklama

Fani wczesnych wersji Fortnite'a będą zachwyceni, gdyż od dawna prosili o powrót starej wyspy. Teraz będzie to możliwe, jednak nie w taki sam sposób, jak w oryginale. Wyspa wzbogacona została o nowe i odświeżone lokacje, masę atrakcji i nowych bohaterów, których gracze spotkają na swojej drodze. Nie zabraknie specjalnych wydarzeń, także z udziałem światowych gwiazd. Przez cztery kolejne tygodnie na fanów Fortnite'a czeka masa niespodzianek, które będą odkrywane stopniowo, tak, by zadowolić wszystkich.

Na zakończenie trwającego cztery tygodnie Fortnite Remiks, twórcy przygotowują niespodziankę. 30 listopada o godz. 20:00 odbędzie się na żywo wydarzenie Remiks: Wielki finał, którego gościem będzie między innymi raper Juice WRLD. Wszyscy gracze, którzy zalogują się do gry pomiędzy godz. 7:00 rano 30 listopada a godz. 7:00 rano 1 grudnia, otrzymają cel-shadingowy strój Juice WRLD Pogromca. Więcej szczegółów samego wydarzenia mamy poznać bliżej jego premiery.

Fortnite Remiks powraca. 4 tygodnie pełne wrażeń

Jednak to nie koniec nowości, gdyż twórcy oficjalnie zapowiedzieli nowe przedmioty kosmetyczne, które z pewnością przyciągną uwagę fanów strojenia swoich postaci z wykorzystaniem setek różnych ubrań. Do tego grona dołączają właśnie... buty. Coś, co wcześniej było narzucane z góry, teraz staje się osobnym elementem wyposażenia. Oczywiście na dzień dobry w sklepie pojawi się masa obuwia do wyboru, a gracze będą mogli przebierać w ofercie prawdziwych marek. Początek kolekcji otworzą klasyki Nike i Jordan, a także autorskie projekty butów Fortnite, stworzone specjalnie nie potrzeby gry.

Twórcy zapewniają, że w przyszłości pojawi się jeszcze więcej marek, które z pewnością zainteresowane będą współpracą a najpopularniejszym Battle Royale na świecie! Buty, które w Fortnite oficjalnie pojawią się 12 listopada wraz z nowym karnetem Remiksu i w sklepie, mają pasować do więcej niż 500 najpopularniejszych strojów Fortnite. W najbliższych kilku miesiącach wsparcie dla butów ma już objąć ok. 95% wszystkich strojów. Choć projektanci przedmiotów kosmetycznych mówią wprost, że do niektórych strojów trudno jest zaprojektować buty, to ciężko pracują oni nad dopasowaniem pary do jak największej ich liczby.

A skoro jesteśmy przy karnecie Remiks, warto zobaczyć, co będzie oferował. Krótszy niż zazwyczaj Karnet bojowy oferować będzie ponad 70 różnych przedmiotów i pozwoli odblokować wszystkie nagrody Karnetu w zaledwie cztery tygodnie. Karnet można awansować na wyższe poziomy, zdobywając PD we wszystkich trybach Fortnite: Battle Royale, na wyspach fanowskich, w LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival. W jego ramach otrzymać można m.in.: