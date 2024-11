Te gry będą działać i wyglądać lepiej. Sony podało listę tytułów na PS5 Pro

Już 7 listopada na rynek trafi PlayStation 5 Pro, ulepszona wersja popularnej konsoli Sony. PS5 Pro to najpotężniejsza jak dotąd wersja PlayStation 5, oferująca graczom kilka konkretnych nowości sprzętowych. Co nowego oferuje PS5 Pro?

PS5 Pro - co nowego?

Sercem konsoli jest 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Zen 2, wspierany przez układ graficzny oparty na architekturze RDNA, który generuje imponującą moc obliczeniową na poziomie 16,7 TF. To znaczący skok w porównaniu do 10,23 TF w bazowym PS5. Oprócz 16 GB pamięci GDDR6, PS5 Pro posiada również 2 GB wolniejszej pamięci DDR5, przeznaczonej do obsługi zadań niezwiązanych z grami. Na dane graczy czeka szybki dysk SSD o pojemności 2 TB. Maksymalny pobór mocy konsoli wynosi 390W, co jest wartością wyższą niż w przypadku wersji Slim i Digital Edition, jednak konsola nie będzie pobierać takiej mocy przez cały czas.

W Polsce PS5 Pro zadebiutuje 7 listopada w cenie 3499 złotych.

Gry na PS5 Pro - lista gier podana przez Sony

Sony opublikowało listę 55 gier, które otrzymają ulepszenia graficzne i wydajnościowe na PS5 Pro. Wśród nich znajdziemy takie hity jak: "Alan Wake 2", "Assassin's Creed Mirage", "Baldur's Gate 3", "Call of Duty: Black Ops 6", "Diablo IV", "Dragon Age: The Veilguard", "Final Fantasy VII Rebirth", "God of War Ragnarök", "Hogwarts Legacy", "Horizon Forbidden West", "Marvel's Spider-Man 2", "Star Wars: Outlaws" i wiele innych. Ulepszenia obejmą m.in. wyższą rozdzielczość, płynniejszą animację, ray tracing, krótsze czasy ładowania oraz ulepszone efekty wizualne.

Pełna lista gier PS5 Pro Enhanced:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

PS5 Pro to ponownie krok o pół generacji do przodu

Premiera PS5 Pro to dość istotny krok w ewolucji konsol do gier. Podobnie jak w przypadku PS4 Pro, które pojawiło się w połowie cyklu życia PS4, Sony oferuje graczom możliwość doświadczenia gier w jeszcze lepszej jakości. Wygląda na to, że odświeżone wersje konsol w połowie generacji staną się nowym standardem w branży gier, dając nam wybór między ceną a wydajnością, bo poprzednia wersja jest cały czas dostępna w sprzedaży.