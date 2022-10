Cyberpunk: Edgerunners skradło Wasze serce? No to teraz je złamie

Pokochaliście netfliksowe anime Cyberpunk: Edgerunners? No to nie mamy dobrych informacji…

Cyberpunk: Edgerunners okazało się strzałem w dziesiątkę

Nie jest tajemnicą, że cały świat Cyberpunka ma przeogromny potencjał - i całe szczęście CD Projekt RED wychodząc z opresji związanej z nieudaną premierą gry, zaczął z tego korzystać. Produkcja jest w coraz lepszym stanie, zresztą w przyszłym roku zadebiutuje fabularne DLC o tytule Widmo Wolności, a niedawno CD Projekt ogłosił, że doczekamy się również kontynuacji gry.

Mimo wszystko, gry wideo to nie jedyne pole popkulturowe, które eksponuje zalety Cyberpunka. Dostaliśmy już między innymi komiks o podtytule Trauma Team, a niedawno na Netfliksie pojawiło się anime Cyberpunk: Edgerunners… i to w dużej mierze przyczyniło się do tego, że sama gra przeżywa drugą młodość.

Fenomenalne wyniki - zarówno pod względem ilości graczy, jak i oglądalności anime

Japońska animacja momentalnie skradła serca milionów ludzi na całym świecie - i dzięki temu sama gra zdobywała niesamowite wyniki sprzedażowe (ponad 20 milionów sprzedanych kopii) oraz statystyki dotyczące ilości graczy, przebijając niedawno granicę 1 miliona osób w Night City bez przerwy przez 4 tygodnie.

Anime wyprodukowane przez zasłużone studio Trigger zwyczajnie zachwycało - i fani za wszelką cenę domagali się kontynuacji. Niestety, Satoru Honma, japoński Country Manager CD Projekt RED, w wywiadzie z Famitsu rozwiał wszelkie wątpliwości.

Drugiego sezonu Cyberpunk: Edgerunners raczej nie będzie

Wypowiedź Honmy (niestety) miała jedno, bardzo proste przesłanie: na drugi sezon Cyberpunk: Edgerunners raczej nie mamy co liczyć.

Osobiście chciałbym kontynuować współpracę z japońskimi studiami, aby w przyszłości produkować więcej anime, częściowo dlatego, że otrzymaliśmy bardzo dobre opinie. Jednak, żeby było jasne, Cyberpunk: Edgerunners zostało zaplanowane jako samodzielny projekt, więc nie ma czegoś takiego jak „naprawdę pracujemy nad drugim sezonem w tle”. Nawet gdybyśmy mogli zrobić więcej anime w przyszłości, nie wiem, czy byłby to drugi sezon, czy coś zupełnie innego.

Większość osób była pewna, że po takich wynikach drugi sezon Edgerunners jest przesądzony - niezależnie od kwestii fabularnych. Jak się okazuje, wszystko stoi pod gigantycznym znakiem zapytania - i z pewnością nie jest to informacja, która zadowoli fanów.

Źródło: Famitsu