Cyberpunk 2077 przeżywa drugą młodość dzięki animacji Edgerunners

Wygląda na to, że współpraca z Netfliksem przynosi CD Projektowi wymierne korzyści. Tak samo jak po premierze serialu Wiedźmin, zwiększyła się liczba graczy w Wiedźmina 3: Dziki Gon, tak teraz po premierze animacji Edgerunners, coraz więcej osób wraca do świata Cyberpunka 2077.

Cyberpunk 2077 z najlepszym wynikiem od stycznia 2021

Animacja Cyberpunk: Edgerunners stworzona na zamówienie Netfliksa przez studio Trigger i zrealizowana wspólnie z CD Projektem zbiera rewelacyjne oceny. W serwisie Rotten Tomatoes ma ocenę na poziomie 100% od profesjonalnych recenzentów oraz 97% od widzów, co samo w sobie powinno świadczyć o jakości tej produkcji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagłębić się w świat Cyberpunka 2077 to może to być ku temu świetna okazja, ale ostrzegam, jest to świat brutalny, który nie zna litości i nie uznaje żadnych słabości. Jest to zdecydowanie historia dla dorosłych widzów i to pewnie po części jest jej siłą. Edgerunners to animacja składająca się z 10 odcinków i nawet twórca tego uniwersum - Mike Pondsmith stwierdził, że idealnie oddaje ducha świata, który stworzył.

Animacje dla dorosłych nie biją co prawda na Netfliksie rekordów popularności, ale Edgerunners trzyma się w Top 10 i ma to swoje przełożenie również na grę. W statystykach platformy Steam wyraźnie widać, że sporo osób wróciło do Cyberpunka 2077. Peak graczy osiągnął w ostatnich dniach najwyższą wartość od stycznia 2021, czyli miesiąca zaraz po premierze tego tytułu. Co prawda do historycznego szczytu droga jeszcze daleka, ale ponad 85 000 jednoczesnych graczy i wyraźny trend wzrostowy sprawiają, że Cyberpunk 2077 wróci zapewne do Top 10 najpopularniejszych gier na Steam we wrześniu 2022. Ten nagły wzrost zainteresowania można przypisać nie tylko animacji, ale również ostatniej aktualizacji dodającej nowe elementy rozgrywki.

Wygląda na to, że strategia CD Projektu ponownie się opłaciła i to nie jest jeszcze ostatnie słowo studia w kwestii Cyberpunka 2077. CD Projekt RED po raz kolejny udowodnił również, że potrafi tworzyć wciągające historie. Scenariusz animacji Edgerunners został stworzony właśnie przez Rafał Jakiego i jak widać przypadł widzom do gustu. To daje spore nadzieje w kwestii nadchodzącego DLC dla gry, które też będzie nową historią. Teraz zaczyna mi się marzyć aby na jego podstawie powstała też kolejna animacja...

źródło: Steam Charts