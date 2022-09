Cyberpunk 2077 przekroczył 20 mln sprzedanych egzemplarzy

CD Projekt RED właśnie pochwalił się, że sprzedał już 20 mln kopii gry Cyberpunk 2077. Wynik bez wątpienia świetny, ale w perspektywie ogromnych oczekiwań co do tego tytułu czuć pewien niedosyt.

20 mln po niemal 2 latach

Na kilka miesięcy przed premierą Cyberpunka 2077 analitycy prześcigali się w prognozach jak duża będzie sprzedaż tego tytułu. Ci najbardziej optymistyczni oczekiwali nawet blisko 40 mln egzemplarzy do końca 2021 roku. Niemal wszyscy byli pewni, że w 12 miesięcy po premierze gra znajdzie ponad 20 mln nabywców. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie brutalniejsza. Cyberpunk 2077 sprzedał się w liczbie 8 mln egzemplarzy już w przedsprzedaży, ale opinie graczy były druzgocące, szczególnie tych, którzy korzystali z konsol starszej generacji. W rezultacie do końca marca 2021 sprzedano "tylko" 13,7 mln sztuk, co i tak było niezłym wynikiem biorąc pod uwagę ogólny odbiór całej produkcji.

CD Projekt RED nie schował jednak głowy w piasek i sukcesywnie poprawiał swoją grę publikując kolejne patche, w tym ten znacząco poprawiający jakość grafiki na konsolach nowej generacji. Dzięki tej strategii Cyberpunk 2077 nadal nieźle się sprzedawał, przekraczając liczbę 18 mln egzemplarzy na koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Dzisiaj, po kolejnym pół roku producent pochwalił się przekroczeniem granicy 20 mln sprzedanych kopii gry. Nie jest to wynik, który zachwyciłby analityków giełdowych, co widać po kursie akcji, ale z pewnością wydarzenie warte odnotowania. Wynik ten osiągnięto krótko po premierze animacji Edgerunners na Netfliksie, która została bardzo dobrze przyjęta przez widzów. W połączeniu z promocją w sprzedaży elektronicznej (przecena o 50% między innymi na Steam) pozwoliło to na przekroczenie kolejnej bariery.

W ostatnich 2 tygodniach gracze masowo wrócili do Night City, co widać między innymi po statystykach SteamDB. CD Projekt pochwalił się, że w poprzednim tygodniu każdego dnia do gry logowało się ponad 1 mln graczy, co trzeba uznać, za świetne osiągnięcie. Wiedźmin 3: Dziki Gon również miał bardzo długi ogon sprzedaży co pozwoliło mu ostatecznie przekroczyć 40 mln sprzedanych egzemplarzy. Cyberpunk 2077 również ma to na szanse, w tym roku świetne rezultaty dała premiera anime Egderunners, a w przyszłym dostaniemy przecież duże (płatne) DLC do tego tytułu. Potencjał tego tytułu z pewnością jeszcze się nie wyczerpał.