Co potrafi mObywatel 2.0? Najważniejsze funkcje rządowej aplikacji

mObywatel 2.0 – przegląd możliwości

14 lipca Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie zaprezentowało nam odświeżoną wersję platformy mObywatel. Przez weekend programiści dwoili się i troili, żeby załatać wszystkie błędy i wygląda na to, że dziś wszystko już działa. Pora więc przyjrzeć się aplikacji z bliska i dokładnie przeanalizować wszystkie funkcje, jakie oferuje.

mObywatel 2.0 to aplikacja mobilna dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Odświeżona szata graficzna to nie wszystko. Platforma umożliwia przechowywanie wirtualnych dokumentów i realizowanie formalności urzędowych. Jeszcze więcej opcji oferuje serwis internetowy https://www.mobywatel.gov.pl. Wiele narzędzi i nowych funkcji dopiero zapowiedziano, ale już teraz warto przyjrzeć się temu, co oferuje to odświeżone narzędzie – zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji na smartfony.

Do czego służy aplikacja mObywatel 2.0?

Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie z systemem Android lub iOS należy ustawić hasło oraz zalogować się do swojego Profilu Zaufanego. To wystarczy, aby móc dodać pierwszy dokument i przejść do okna dostępnych usług. Oto co oferuje aplikacja:

mDowód

mDowód to cyfrowa forma dowodu osobistego, umożliwiająca wylegitymowanie się bez potrzeby noszenia tradycyjnego dokumentu. Nie jest to jednak identyczna kopia dowodu osobistego – dokumenty różnią się m.in. numerem serii i datą wydania. Aplikacja mObywatel 2.0 umożliwia jednak wyświetlenie informacji o plastikowym dowodzie osobistym. W sekcji dokumentu znajdują się po prostu 2 różne przyciski – dowód osobisty oraz mDowód.

mPrawo jazdy

mPrawo jazdy to cyfrowa wersja prawa jazdy, która umożliwia potwierdzenie uprawnień do kierowania pojazdami bez konieczności noszenia fizycznego dokumentu.

Moje pojazdy

Sekcja "Moje pojazdy" umożliwia użytkownikowi przeglądanie szczegółowych informacji na temat jego pojazdów zarejestrowanych na jego nazwisko. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, których zazwyczaj trzeba szukać w dowodzie rejestracyjnym. Dzięki tej sekcji trudniej będzie Ci przegapić termin najbliższego przeglądu technicznego lub kończącego się ubezpieczenia. Te informacje również się tu znajdują.

Karta Dużej Rodziny

Sekcja "Karta Dużej Rodziny" umożliwia dostęp do cyfrowej wersji Karty Dużej Rodziny, dokumentu potwierdzającego status dużej rodziny i uprawniającego do wielu ulg i zniżek.

Legitymacja emeryta-rencisty

Cyfrowa "Legitymacja emeryta-rencisty" to elektroniczny dokument umożliwiający potwierdzenie statusu emeryta lub rencisty z poziomu ekranu smartfona.

Legitymacja studencka

Dzięki tej funkcji studenci mogą posiadać swoją legitymację studencką w formie cyfrowej, z dostępem do takich informacji, jak nazwa uczelni lub termin ważności.

Legitymacja szkolna

Cyfrowa "Legitymacja szkolna" to dokument potwierdzający status ucznia, z dostępem do podstawowych informacji, takich jak termin ważności, adres szkoły, numer kontaktowy do placówki lub nazwisko dyrektora.

Legitymacja Ulgowa Usług Transportowych

Jeśli dobrze to interpretuję, chodzi tu o legitymacje wydawane pracownikom i rodzinom pracowników kolei. To cyfrowa wersja dokumentu wydawanego przez PKP, potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych.

Legitymacja adwokacka

Cyfrowa wersja dokumentu wydawanego przez okręgową radę adwokacką. Potwierdza uprawnienia zawodowe jej właściciela.

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Zintegrowany bilet na pociąg, tramwaj, autobus, z którego można korzystać w różnych częściach Małopolski. To pierwszy system biletów długookresowych, który został połączony z aplikacją mObywatel.

Unijny certyfikat COVID

Cyfrowa wersja certyfikatu potwierdzającego szczepienie na COVID. Dostępny w języku polskim i po angielsku.

Dodatkowe usługi w aplikacji mObywatel 2.0

Wszystkie funkcje, które opisaliśmy powyżej, dostępne są w sekcji "Dokumenty". Aplikacja oferuje również osobną zakładkę, opisaną jako "Usługi". Oto, co można tam znaleźć.

Punkty karne

Aplikacja szybko łączy się z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W ciągu kilku sekund na ekranie pojawia się informacja o aktualnej sumie wszystkich punktów karnych zebranych w ramach kary za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Bilkom

mObywatel 2.0 integruje się z systemem Bilkom. Jeśli wykorzystywałeś(-aś) tę platformę do zakupu biletów kolejowych, informacja o nich wyświetli się w aplikacji.

Polak za granicą

Kompendium wiedzy związane z wyjazdami za granicę. Znajdziesz tu podpowiedzi, co zrobić w razie kłopotów podczas wizyt w innych krajach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych aktualizuje tu informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania.

Dodatek gazowy

Od 1 stycznia 2023 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa gazowe do ogrzewania, mogą złożyć wniosek o refundację zapłaconego podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. Nowa wersja aplikacji pozwala to zrobić z poziomu smartfona.

Naruszenie środowiskowe

Aplikacja mObywatel pozwala teraz zgłaszać incydenty mające potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Kategorie zgłoszeń obejmują m.in. nielegalne składowanie śmieci, zakopywanie odpadów lub zanieczyszczanie wody albo powietrza. Informacje, w tym zdjęcie i lokalizacja, są przekazywane do odpowiedniej jednostki Głównego Inspektoratu Środowiska. Po weryfikacji, pracownicy Ochrony Środowiska mają podejmować odpowiednie działania.

eRecepta

Wszystkie eRecepty, jakie wystawiają nam polscy lekarze są dostępne w aplikacji mObywatel. Podczas wizyty w aptece wystarczy sięgnąć po smartfon, aby farmaceuta mógł zeskanować kod QR.

Kolejne funkcje czekają

Planowane rozszerzenia aplikacji mObywatel 2.0 obejmują szereg rozwiązań, które dopiero niedługo zostaną zaimplementowane. Funkcja "Sprawdź Autobus" umożliwi użytkownikom szybkie sprawdzenie kluczowych informacji o autobusie, takich jak ważność badań technicznych, stan ubezpieczenia, czy informacje o wyrejestrowaniu pojazdu i stan licznika z ostatniego badania technicznego. Opcja "ePłatności" umożliwi kontrolę nad zobowiązaniami finansowymi wobec urzędu, pozwalając przeglądać listę bieżących i zrealizowanych płatności, pobieranie potwierdzeń oraz otrzymywanie powiadomień o nowych zobowiązaniach. Kolejną nowością będzie "Zgłoszenie nielegalnych treści w Internecie". To rozwiązanie umożliwi sygnalizowanie o nielegalnych działaniach w sieci. Ma to przyczynić się do tworzenia bardziej bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Ostatnią zapowiedzianą funkcją są "Pełnomocnictwa". Cyfrowe dokumenty mają ułatwić użytkownikom aplikacji potwierdzanie, że działają w imieniu innej osoby, firmy czy instytucji, na przykład w urzędzie.

Kody QR w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 znajdziemy też sekcję "Kody QR". Dzięki niej możliwe jest weryfikowanie tożsamości. Możesz zeskanować kod QR z ekranu innego smartfona, aby potwierdzić czyjeś dane lub pozwolić zweryfikować swoje.

mObywatel w przeglądarce internetowej

Serwis mObywatel.gov.pl to jeszcze więcej funkcji, w porównaniu do aplikacji mObywatel 2.0. Strona umożliwia między innymi łatwy dostęp do e-skrzynek pocztowych – narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt z administracją publiczną poprzez platformy takie jak e-Doręczenia czy ePUAP. Platforma mObywatel.gov.pl zawiera również sekcję "Kierowca i pojazdy", gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat swoich pojazdów, uprawnień oraz ewentualnych punktów karnych. Mamy tu również dostęp do własnych danych z rejestrów państwowych, takich jak baza PESEL czy Rejestr Dowodów Osobistych, co umożliwia szybką weryfikację informacji. W przyszłości platforma ma umożliwić bardziej efektywne załatwianie spraw urzędowych. Póki co mamy tu sekcję "Katalog usług", która przenosi nas na zewnętrzną podstronę, gdzie znajdziemy całą listę "Usług dla obywatela".