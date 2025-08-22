Telekomy

Składany smartfon dwa razy taniej! Tu kupisz go za grosze

Grzegorz Ułan
Składany smartfon dwa razy taniej! Tu kupisz go za grosze
Reklama

Składany smartfon Motorola Razr 60 (8 GB/256 GB) zadebiutował w Polsce w maju tego roku w sugerowanej cenie producenta na poziomie 3 299,00 zł. Do dziś jednak, jego dostępność w naszym kraju jest mocno ograniczona, kupicie go w zasadzie tylko w Orange. Teraz do tego w znakomitej cenie.

Sprawdzałem w Google, na Ceneo i na Allegro, tylko na tej ostatniej platformie możecie zakupić Motorola Razr 60 i to w dużych ilościach, jednak tylko w wersji z Chin, z oczekiwaniem na sprowadzenie do prawie 3 tygodni.

To cię zainteresuje Nie lubisz przepłacać za telefon? Koniecznie przeczytajOperator chce byś wykupił u niego drugi numer? Sprawdź, czy to się opłaca
Reklama

Wersja chińska tego smartfona pociąga za sobą też sporą niedogodność, związaną z brakiem płatności zbliżeniowych Google Play, do tego w najtańszej opcji cenowej na poziomie 2 499,00 zł:

Sprzedajemy tę ofertę dla [China verison] coming z NFC. Ale powiązanie karty kredytowej/debetowej banku w aplikacji Google Wallet w celu korzystania z Google Pay nie jest dozwolone ze względu na ograniczenie globalnego pakietu instalacyjnego ROM systemu. W przyszłości nowsza wersja pakietu ROM może go obsługiwać. Złożenie zamówienia do nas oznacza, że wiesz i akceptujesz to. Nie zgadzamy się na zwrot z tego powodu problemu z Portfelem Google.

Jak to wygląda w przypadku zakupu tego smartfona w Orange?

Czytaj dalej poniżej

Motorola Razr 60 (8 GB/256 GB) z abonamentem Orange

Takich problemów nie uświadczy wersja sprzedawana aktualnie przez Orange i to w zasadzie za połowę ceny producenta.

Co prawda, to cena w abonamencie, ale nie w tym najdroższym, wystarczy wybrać Plan M za 75 zł miesięcznie (za chwilę sprawdzimy czy to się opłaca) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz z limitem 350 GB transferu danych (21,81 GB w roamingu UE).

Koszt abonamentu przez całą umowę, zamknie się nam tu w kwocie 1 800,00 zł. Z kolei za samego smartfona zapłacimy 1 620,00 zł, razem 3 420,00 zł, czyli tylko nieco drożej niż cena producenta za samo urządzenie.

Więcej byśmy zapłacili, jakbyśmy chcieli zakupić samego smartfona bez abonamentu w Orange - dokładnie 3 439,00 zł.

Reklama

Motorola Razr 60 na Allegro

Co, jeśli nawet zdecydowalibyśmy się na zakup jego chińskiej wersji na Allegro za 2 499,00 zł bez Google Play? Policzmy.

Porównywalna oferta do abonamentu Orange z limitem 350 GB transferu danych w zasięgu tego operatora, to subskrypcja w Fonia Mobile - pełny no limit na rozmowy, wiadomości SMS/MMS i z limitem 500 GB transferu danych (26,70 GB w roamingu UE) za 69 zł miesięcznie - łączny koszt oferty i smartfona przez 2 lata to 4 155,00 zł.

Reklama

Z kolei w zasięgu T-Mobile (podobny zasięg, wspólne nadajniki w ramach spółki Networks), najtańsza porównywalna oferta z abonamentem Orange, to subskrypcja w Red Bull Mobile.

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości (10 GB w roamingu UE) za 50 zł miesięcznie. Tutaj łączny koszt subskrypcji i smartfona w ujęciu dwuletnim to koszt 3 699,00 zł - nadal drożej niż aktualnie w Orange - 3 420,00 zł.

Tak więc, to aktualnie najkorzystniejsza opcja zakupu tego smartfona i to bez problemów z płatnościami mobilnymi Google Play.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.