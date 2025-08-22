Składany smartfon dwa razy taniej! Tu kupisz go za grosze

Składany smartfon Motorola Razr 60 (8 GB/256 GB) zadebiutował w Polsce w maju tego roku w sugerowanej cenie producenta na poziomie 3 299,00 zł. Do dziś jednak, jego dostępność w naszym kraju jest mocno ograniczona, kupicie go w zasadzie tylko w Orange. Teraz do tego w znakomitej cenie.

Sprawdzałem w Google, na Ceneo i na Allegro, tylko na tej ostatniej platformie możecie zakupić Motorola Razr 60 i to w dużych ilościach, jednak tylko w wersji z Chin, z oczekiwaniem na sprowadzenie do prawie 3 tygodni.

Wersja chińska tego smartfona pociąga za sobą też sporą niedogodność, związaną z brakiem płatności zbliżeniowych Google Play, do tego w najtańszej opcji cenowej na poziomie 2 499,00 zł:

Sprzedajemy tę ofertę dla [China verison] coming z NFC. Ale powiązanie karty kredytowej/debetowej banku w aplikacji Google Wallet w celu korzystania z Google Pay nie jest dozwolone ze względu na ograniczenie globalnego pakietu instalacyjnego ROM systemu. W przyszłości nowsza wersja pakietu ROM może go obsługiwać. Złożenie zamówienia do nas oznacza, że wiesz i akceptujesz to. Nie zgadzamy się na zwrot z tego powodu problemu z Portfelem Google.

Jak to wygląda w przypadku zakupu tego smartfona w Orange?

Motorola Razr 60 (8 GB/256 GB) z abonamentem Orange

Takich problemów nie uświadczy wersja sprzedawana aktualnie przez Orange i to w zasadzie za połowę ceny producenta.

Co prawda, to cena w abonamencie, ale nie w tym najdroższym, wystarczy wybrać Plan M za 75 zł miesięcznie (za chwilę sprawdzimy czy to się opłaca) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz z limitem 350 GB transferu danych (21,81 GB w roamingu UE).

Koszt abonamentu przez całą umowę, zamknie się nam tu w kwocie 1 800,00 zł. Z kolei za samego smartfona zapłacimy 1 620,00 zł, razem 3 420,00 zł, czyli tylko nieco drożej niż cena producenta za samo urządzenie.

Więcej byśmy zapłacili, jakbyśmy chcieli zakupić samego smartfona bez abonamentu w Orange - dokładnie 3 439,00 zł.

Motorola Razr 60 na Allegro

Co, jeśli nawet zdecydowalibyśmy się na zakup jego chińskiej wersji na Allegro za 2 499,00 zł bez Google Play? Policzmy.

Porównywalna oferta do abonamentu Orange z limitem 350 GB transferu danych w zasięgu tego operatora, to subskrypcja w Fonia Mobile - pełny no limit na rozmowy, wiadomości SMS/MMS i z limitem 500 GB transferu danych (26,70 GB w roamingu UE) za 69 zł miesięcznie - łączny koszt oferty i smartfona przez 2 lata to 4 155,00 zł.

Z kolei w zasięgu T-Mobile (podobny zasięg, wspólne nadajniki w ramach spółki Networks), najtańsza porównywalna oferta z abonamentem Orange, to subskrypcja w Red Bull Mobile.

Nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości (10 GB w roamingu UE) za 50 zł miesięcznie. Tutaj łączny koszt subskrypcji i smartfona w ujęciu dwuletnim to koszt 3 699,00 zł - nadal drożej niż aktualnie w Orange - 3 420,00 zł.

Tak więc, to aktualnie najkorzystniejsza opcja zakupu tego smartfona i to bez problemów z płatnościami mobilnymi Google Play.