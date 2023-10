Coraz więcej sklepów kusi klientów ładowarkami do samochodów. Kto tym razem?

Kilka miesięcy temu najpopularniejsze sieci sklepów ogłosiły, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, postawią pod swoimi sklepami ładowarki elektryczny. Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland w ten sposób chce się przygotować na wprowadzenie rozporządzenia na temat elektromobilności w całej Europie. Sieć sklepów Lidl od listopada zeszłego roku rozpoczęła działanie, którego celem jest zbudowanie stacji ładujących o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW. W ślady konkurencji idzie również Biedronka szykując się do wielkiej akcji stawiania punktów ładowania samochodów elektrycznych na parkingach przy swoich sklepach.

Biorąc pod uwagę ile tych sklepów ma, będzie to znacząca inwestycja w elektromobilność. Biedronka, która do końca 2024 chce postawić ładowarki w 600 lokalizacjach. Inne sieci nie chcą być w tyle. Również Aldi chce postawić ładowarki dla samochodów elektrycznych przy swoich sklepach. Na początek w 11 punktach. To efekt zbliżających się zmian i nowych przepisów, według których od 1 stycznia 2025 r. każdy budynek niemieszkalny, niebędący własnością małego lub średniego przedsiębiorstwa, posiadający więcej niż 20 stanowisk postojowych, będzie musiał posiadać minimum jeden punkt ładowania oraz niezbędną infrastrukturę na co najmniej jednym na pięć stanowisk postojowych.

Jeszcze więcej ładowarek w przestrzeni miejskiej. I to nie tylko dla samochodów

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że na swój własny pomysł z ładowarkami elektrycznymi wpadło Allegro. Przy automatach paczkowych Allegro One nie pojawią się jednak ładowarki samochodowe. Polski gigant e-commerce stawia na inne rozwiązania nawiązując współpracę z Hop.City uważając, że mamy szereg alternatywnych środków transportu i nie każda podróż wymaga wykorzystania prywatnego samochodu. Przy współpracy z Allegro, Hop.City będzie oferowało możliwość błyskawicznej wymiany baterii w skuterze lub rowerze elektrycznym. Docelowo w skrytce automatu One Box, pojawi się uniwersalna ładowarka dla baterii, którą kierowca będzie mógł wymienić w dogodnej dla siebie chwili, oddając swoją rozładowaną baterię do ładowania. Taka operacja ma trwać 30 sekund i pozwoli na praktycznie nieograniczony zasięg dla elektrycznych jednośladów.

Wracając jednak do samochodów elektrycznych. Serwis Wiadomości Handlowe informuje, że sieć sklepów Polomarket już niebawem uruchomi swoje stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Powstaną one dzięki nawiązaniu współpracy z firmą ChargeEuropa. To ona będzie odpowiedzialna za zainstalowanie stacji w swoich pierwszych 30 lokalizacjach sklepów. Polomarket ma na ten moment 280 sklepów, a na rynku polskim sieć działa od 1997 r. ChargeEuropa dostarczy innowacyjne stacje ładowania wyposażone w 65-calowe ekrany dotykowe. Umieszczone będą w pobliżu wejść do sklepów, co stwarza dodatkowe narzędzie marketingowe. To umożliwia nawiązanie kontaktu z klientem korzystającemu z ładowarki i robiącemu zakupy, zapewniając dodatkowy sposób na przyciągnięcie uwagi i promocję produktów.

Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom jak największej wygody - dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z ChargeEuropa, dzięki której część naszych sklepów będzie mogła już niedługo zaoferować odwiedzającym łatwe i niezawodne ładowanie pojazdów elektrycznych

- powiedziała Wiadomościom Handlowym Katarzyna Szeligowska, Kierownik ds. komercjalizacji, Zarządca Nieruchomości w Polomarket.

