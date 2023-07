Biedronka idzie w ślady konkurencji i szykuje się do wielkie akcji stawiania punktów ładowania samochodów elektrycznych na parkingach przy swoich sklepach. Biorąc pod uwagę ile tych sklepów ma, będzie to znacząca inwestycja w elektromobilność.

Biedronka wyprzedza nowe przepisy

Od 1 stycznia 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy w myśl których "każdy budynek niemieszkalny, niebędący własnością małego lub średniego przedsiębiorstwa, posiadający więcej niż 20 stanowisk postojowych, będzie musiał posiadać minimum jeden punkt ładowania oraz niezbędną infrastrukturę na co najmniej jednym na pięć stanowisk postojowych". Oznacza to, że duże sieci dyskontów takie jak Biedronka czy Lidl będą musiały poczynić spore inwestycje aby przygotować się na nowe wymogi, na czym skorzystają posiadacze samochodów elektrycznych. Jak donosi serwis Wiadomości Handlowe, Biedronka już opracowuje strategię rozwoju elektromobilności, w którym uwzględnia nowe wymogi i rozpocznie proces inwestycyjny mający na celu instalację punktów ładowania.

Strategia oraz dokładne plany mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu. Trudno jednak oczekiwać aby Biedronka w ciągu 1,5 roku dostosowała do nowych wymogów wszystkie swoje sklepy, fizycznie jest to raczej niemożliwe, chociażby ze względu na konieczność stworzenia odpowiednich przyłączeń po stronie firm energetycznych. Nie mniej jednak można oczekiwać, że ładowarki pod sklepami będą sukcesywnie pojawiać się w kolejnych latach i powinny znacząco poprawić polskie statystyki. Obecnie w kraju mamy niespełna 3000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które dysponują 5,5 tys. stanowisk do ładowania. 2/3 z nich to punkty ładowania prądem zmiennym o mocy nie większej niż 22 kW.

Źródło: PKN Orlen

W tym samym czasie po drogach jeździ niespełna 40 tys. samochodów w pełni elektrycznych i drugie tyle hybryd typu plug-in, których baterie również można ładować, aby obniżyć spalanie paliwa. Rządowy plan przewiduje, że do 2030 roku w Polsce mamy mieć 100 tys. stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Nie jest to niemożliwe, ale z pewnością nie będzie łatwo osiągnąć ten cel. Pomoc ze strony dużych przedsiębiorstw takich jak Biedronka będzie z pewnością bardzo istotna w ostatecznym rozrachunku.

źródło: Wiadomości Handlowe