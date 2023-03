Ładowarki dla elektryków pod Lidlem i Kauflandem. Wkrótce to będzie obowiązkiem każdego sklepu

Lidl i Kaufland są przygotowane na ustawę o elektromobilności. Zobaczcie, co planują sieci.

Lidl pod koniec zeszłego roku zaczął działać w sprawie elektromobilności

Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland, chce przygotować się na ustawę o elektromobilności w całej Europie. Sieć sklepów Lidl od listopada zeszłego roku rozpoczęła działanie, którego celem jest zbudowanie stacji ładujących o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

Lidl szuka partnerów do zrealizowania tego projektu, co rozpoczęło się już w zeszłym roku, kiedy powstał konkurs na dostawę łącznie 65 stacji ładowania. Sieć należąca do Grupy Schwarz jest również zainteresowana współpracą z wykonawcami, którzy będą w stanie zmodernizować obiekty, na których są sklepy, oraz przygotować parkingi pod stacje ładowania. Listę sklepów, które dostaną wkrótce ładowarki do EV, możecie zobaczyć poniżej:

Zalasewo, Planetarna 20;

Poznań, Mieszka I 38;

Luboń, Dębiecka 1A;

Łęczyca, Poznańska 29;

Gdynia, Pułkownika Dąbka 293;

Łeba, Tadeusza Kościuszki 132;

Starogard Gdański, Zblewska 20;

Modlnica, Polna 1;

Kraków, Glogera 26;

Płock, Kobylińskiego 29;

Kraków, Kocmyrzowska 2B;

Swarzędz, Polna 23;

Legnica, Moniuszki 2.

Sklepy sieci Lidl, które już oferują ładowarki do samochodów elektrycznych, to:

Dąbrówka, ul. Różany Zakątek 23;

Lublin, ul. Zelwerowicza;

Poznań, ul. Wilkońskich 1;

Poznań, ul. Naramowicka 142;

Rokietnica, ul. Szkolna 15;

Serock, ul. Warszawska 66;

Tłuszcz, ul. Przemysłowa;

Toruń, ul. Lubicka 55;

Warszawa, ul. Puławska 540;

Warszawa, ul. Modlińska 35;

Warszawa, ul. Żupnicza 15;

Warszawa, ul. Krakowska 79;

Wrocław, ul. Piołunowa.

Co istotne, ładowanie jest całkowicie darmowe i nie wymaga żadnej autoryzacji. Stacje nie są jednak czynne całodobowo, a działają w godzinach otwarcia marketu, co ma umożliwić klientom ładowanie samochodów podczas robienia zakupów. Są jednak pewne ograniczenia — czas ładowania to maksymalnie 2 godziny na złączu AC i jedna godzina na złączach DC. Stacja umożliwia bowiem ładowanie dwóch EV w jednym momencie, korzystając oczywiście z dwóch różnych złączy.

Kaufland nie chce zostać w tyle

Sieć sklepów Kaufland z początkiem tego roku również postanowiła zacząć działać w tej sprawie i tak samo jak Lidl poszukuje partnerów do tego projektu. Na terenie Polski mają powstać łącznie 94 stacje ładujące, lecz na ten moment nie znamy lokalizacji przyszłych ładowarek do EV. Nie jest również wiadome, kiedy pierwsze z nich powstaną — w związku jednak z potrzebą przygotowania parkingu i samego montażu takiej stacji, może to trochę potrwać.

Lidl i Kaufland już nad tym pracują, lecz niedługo będzie to obowiązkiem wszystkich

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to wyłącznie dobre serce Grupy Schwarz, a przygotowywanie się do ustawy o elektromobilności. Znowelizowana ustawa z zeszłego roku jasno mówi o tym, że wszystkie nowe obiekty takie jak markety, galerie czy parki, muszą mieć wydzielone miejsca, które umożliwiają ładowanie aut elektrycznych.

Co więcej, od 2025 roku ładowarki do elektryków będą musiały mieć wszystkie już istniejące takie miejsca. Za dwa lata więc każda osoba, posiadająca samochód elektryczny, będzie mogła swobodnie jeździć na zakupy, a ładowanie elektryków nie powinno sprawiać już takich problemów, jak w tej chwili. Co o tym myślicie?

