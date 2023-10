W automatach paczkowych Allegro pojawią się ładowarki dla skuterów i rowerów

Ładowarki w automatach paczkowych Allegro

Spółka Hop.City zajmuje się wynajmem i zarządzaniem flotą pojazdów wykorzystywanych przez kurierów i pracowników restauracji w dużych miastach. Chodzi tutaj głównie o elektryczne rowery i skutery, przy pomocy których można cicho i bez emisyjnie poruszać się po ulicach dużych aglomeracji, dostarczając zamówione jedzenie lub zakupy. Rozwiązanie to cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, a teraz ma stać się jeszcze lepsze dzięki funkcji HopCharger. Przy współpracy z Allegro, Hop.City będzie oferowało możliwość błyskawicznej wymiany baterii w takim jednośladzie w automacie paczkowym. Docelowo w skrytce automatu One Box, pojawi się uniwersalna ładowarka dla baterii, którą kierowca będzie mógł wymienić w dogodnej dla siebie chwili, oddając swoją rozładowaną baterię do ładowania. Taka operacja ma trwać 30 sekund i pozwoli na praktycznie nieograniczony zasięg dla elektrycznych jednośladów.

Hop.City wspólnie z Allegro wprowadza na rynek zupełnie nową, przełomową usługę Hop Charger, która pozwala zbudować na małych elektrycznych pojazdach nieograniczony zasięg. Tak naprawdę usługa ta pozwala nam zrobić to, co jest standardem na rynku dla spalinowych samochodów czy spalinowych skuterów: podjeżdżamy, w 30 sekund wymieniamy baterie i możemy jechać dalej. To jest pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie i tym bardziej pierwsze rozwiązanie, które jest modułem, który można zamontować w istniejącej infrastrukturze miejskiej – powiedział Łukasz Banach, CEO Hop.City.

Fot. Hop.City

Obecnie zamontowano 6 takich ładowarek w automatach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, ale Hop.City zamierza szybko rozbudować swoją sieć, nawet do kilku tysięcy takich punktów w całej Polsce. Plany są ambitne, a warto docenić też fakt, że cała technologia potrzebna do realizacji tego projektu powstała w Polsce. Hop.City przygotowało nie tylko dedykowane ładowarki, ale również oprogramowania służące do zarządzania procesem ładowania oraz obsługi wymiany baterii przez użytkowników. Firma chce wyjść też ze swoim rozwiązaniem poza Polskę i poszukuje obecnie partnerów na innych rynkach, gdzie transport elektryczny odgrywa coraz większe znaczenie. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za powodzenie tego projektu.