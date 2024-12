Co się dzieje z GTA VI? To już koniec roku, a konkretów wciąż nie ma

Niemal równo rok temu do sieci trafił pierwszy i jak dotąd jedyny zwiastun GTA VI. Do końca 2024 r. pozostało już tylko kilka tygodniu. Czy grudzień przyniesie jakieś konkretne informacje na temat najbardziej wyczekiwanej produkcji ostatnich lat?

GTA VI to najbardziej wyczekiwana produkcja ostatnich lat. Ubiegłoroczne zapowiedzi nie zdradziły wiele – krótki trailer, jeszcze krótsza notka prasowa i rok milczenia. W sieci sytuacja wygląda inaczej, bo dyskusja o najnowszej produkcji studia Rockstar Games trwa w najlepsze. Wszystko dzięki przeciekom, które pojawiły się jakiś czas temu, oraz plotkom na temat gry – od fabuły po rozgrywkę. Gracze pragną konkretów, a tych wciąż brakuje. Dochodzi nawet do absurdalnych sytuacji, gdzie zniecierpliwieni fani wypatrują znaków w miejscach związanych z GTA i ich twórcami.

Tak było kilka tygodniu temu za sprawą grafiki promującej GTA Online. Gracze wyszukiwali symboli i znaków mających zdradzać nawet najdrobniejsze szczegóły z najnowszą odsłoną serii. I dopatrzyli się księżyca – a konkretnie jego fazy, wskazującej na datę 22 listopada. To na ten dzień, według fanów, zaplanowane miało być jakieś wydarzenie. Zapewne chodziło o krótką zapowiedź, że za kilkanaście dni zadebiutuje nowy zwiastun. Jak doskonale wiadomo, listopad właśnie się skończył i żadnych zapowiedzi nie mieliśmy. Faza księżyca zaprezentowana na grafice GTA Online jest już dawno za nami, a jej twórcy zapewne wiją się ze śmiechu, czytając fanowskie teorie rozpowszechniane w sieci.

Nie jest jednak do śmiechu tym, którzy z utęsknieniem czekają na jakiekolwiek, nawet najdrobniejsze informacje na temat GTA VI. Rockstar Games milczy od roku, wywołując u graczy paranoję, która przejawia się szukaniu kolejnych znaków w miejscach, które w jakikolwiek sposób mogłyby być związane z GTA VI. Tak też jest w przypadku nowych grafik do GTA Online oraz materiałów prasowych PlayStation, które w tym roku świętuje swoje 30. lecie obecności na rynku.

Jakiś czas temu pojawiły się sygnały, że PlayStation nawiązało współpracę z Rockstar Games i Take Two, dzięki którym to właśnie ta platforma będzie miała wyłączność w kwestii praw marketingowych. I nie ma się co dziwić. Firma będzie mocno promowała swoją konsolę PlayStation 5 Pro, która będzie najlepszą platformą do zagrania w GTA VI. 3 grudnia PlayStation świętować będzie okrągłe trzydzieści lat na rynku i w sieci już pojawiają się informacje wskazujące, że tego dnia zostanie udostępniona kolejna prezentacja z cyklu State of Play. I jej kluczowym elementem ma być właśnie Grand Theft Auto VI. Czy tak się stanie? Przekonamy się już za kilka dni.

Cóż, na chwilę obecną jedyną oficjalną informacją, dotyczącą GTA VI i udostępnioną po premierze pierwszego zwiastuna w grudniu 2023 roku, jest to, że gra zmierza ku premierze jesienią przyszłego roku. Wydawca, firma Take Two, potwierdził to podczas ostatniego podsumowania finansowego, podkreślając, że prace przebiegają zgodnie z planem i na ten moment nie ma żadnych opóźnień. Warto jednak pamiętać, że w ostatnich latach wiele wysokobudżetowych produkcji miało swoje opóźnienia.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.