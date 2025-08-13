Odświeżony mObywatel robi furorę. Nowości będzie więcej

Z najnowszych informacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że z mObywatela korzysta już ponad 10 mln osób. To świetny moment na zapowiedź nowych funkcji jednej z najpopularniejszych aplikacji w Polsce.

Najpopularniejszy dokument w mObywatelu to bez wątpienia mDowód, z którego korzysta ponad 10 mln z nas. Dzięki niemu nie musimy pamiętać o plastikowym dowodzie noszonym dotychczas w portfelu. W wielu sytuacjach wystarczy potwierdzić swoją tożsamość na telefonie. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, 5,5 mln osób korzystając z mObywatela ma mPrawo jazdy – cyfrową wersję dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Rosnącą popularnością cieszy się równie Karta Dużej Rodziny, z której w aplikacji posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników. Warto ją aktywować, gdyż oferuje wiele zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, gdzie na utrzymaniu rodziców jest co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Ministerstwo popularyzuje aplikację poprzez różne kampanie, w tym najnowszą pod hasłem „Prosty sposób na ważne sprawy”. Jej start zbiega się z udostępnieniem odświeżonej wersji mObywatela, który zyskał nowy wygląd oraz możliwość większej personalizacji, czy włączenie trybu ciemnego – o co proszono od lat. Zmianie uległ sposób prezentacji usług. Te zostały podzielone na grupy z uwzględnieniem prawidłowych kategorii, np. zdrowie, kierowca i pojazdy, sprawy urzędowe. Każda kategoria otrzymała swój akcent kolorystyczny, co ułatwia znajdowanie pokrewnych rozwiązań na liście.

Nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji jest prowadzona pod hasłem „Prosty sposób na ważne sprawy” i skupia się na pokazaniu nowego interfejsu i funkcji mObywatela. Obejmuje formaty wideo, które można zobaczyć w 14 dużych miastach na ponad 400 nośnikach Digital Out-of-Home zlokalizowanych na dworcach, w galeriach handlowych, przestrzeniach miejskich, a także w warszawskim metrze. Kampania prowadzona jest również na platformach Google i Meta, a także w głównych dużych portalach internetowych.

mObywatel z nowymi funkcjami. Jest na co czekać!

mObywatel stale się rozwija, a w krótce stanie się jeszcze lepszy. Jedną z najważniejszych nowości odświeżonego mObywatela będzie mStłuczka, która w aplikacji ma pojawić się na początku września. Kierowca za mobilnej będzie mógł zgłosić kolizję drogową bezpośrednio na miejscu zdarzenia. mObywatel pozwoli skontaktować się z firmą ubezpieczeniową bez wzywania policji. Dlaczego możliwość zgłaszania stłuczek przy pomocy mObywatela jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o komfort i spokój uczestników drobnych kolizji. Dzięki temu, że aplikacja poprowadzi krok po kroku przez proces dokumentowania zdarzenia, zanotowane zostaną wszystkie niezbędne informacje. To znacząco ułatwi szybkie i właściwe rozwiązanie zgłoszenia przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jednak to nie koniec nowości w mObywatelu, gdyż przyjęte w ostatnim czasie zmiany w ustawach pozwalają na uruchomienie kolejnych funkcji i rozwiązań, w tym coś dla najmłodszych. A będzie to mJunior oferujący wygodny dostęp m.in. do legitymacji szkolnych. Będzie też wirtualny asystent działający w oparciu o AI wykorzystującym polski model językowy PLLuM. Odpowie on na pytania dotyczące administracji publicznej, pomoże załatwić wiele spraw urzędowych przez aplikację i wytłumaczy bardziej skomplikowane procedury. Uruchomienie asystenta zaplanowane jest na końcówkę roku, natomiast mJunior pojawi się już z początkiem roku szkolnego. Z komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że może to być osobna aplikacja pobierana na urządzenia młodych użytkowników smartfonów. Jak czytamy w mediach społecznościowych resortu:

Jest to dedykowana wersja mObywatela dla dzieci i młodzieży, dostosowana do ich potrzeb i bezpieczeństwa cyfrowego

– jak będzie to wyglądało w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka tygodni. Czy uda się przed końcem wakacji?