Wracamy do multipleksów

Cinema City zapowiada powrót 3 lipca. Repertuar Multikina planuje seanse od tego samego dnia

Szef Cineworld w rozmowie z serwisem Deadline podał, że od 3 lipca kina Cinema City, które należą do wspomnianej sieci, będą otwarte. Zaznaczone zostało jednak, że jest to data wstępna i ostateczne decyzje zostaną podjęte po rozmowach i ustaleniach z odpowiednimi organami rządów w kontekście restrykcji związanych z COVID-19.

Zobacz też: 6 czerwca zostaną otwarte kina, ale już teraz wiemy, że nie wszystkie

Polskie kina nie działają od połowy marca i czekały na IV odmrażania gospodarki, który pozwoliłbym im wznowić seanse. Stało się to 6 czerwca, ale ze względu na wiele czynników i niejasności, pokazy organizowane są jak na razie tylko w niewielkich kinach studyjnych. Żaden z multipleksów nie zdecydował się jeszcze na uruchomienie swojej działalności, ale wiele wskazuje na to, że Cinema City nie będzie osamotnione w swoich działaniach z początkiem 3 lipca. Strona internetowa Multikina nadal zachęca nas do wzięcia udziału w ankiecie, ale niektóre tytuły – jak „Nieobliczalny” – posiadają dopisek, że pojawią się 3 lipca na ekranach kin tej sieci. Helios nie podaje żadnych dat, ale bardzo prawdopodobne jest, że również wpasuje się w ten sam termin. Możliwe jest, że rozmowy z członkami rządu włodarze multipleksów prowadzą wspólnie próbując doprecyzować zasady, na których będą działać z powrotem kina.

Czy bez hitów i przy obostrzeniach kina na siebie zarobią?