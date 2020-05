6 czerwca zostaną otwarte kina, ale już teraz wiemy, że nie wszystkie

O tym że kolejno odmrażane będą kolejne elementy gospodarki — wiadomo nie od dziś. O tym że powrót do „normalności” jeszcze chwilę potrwa — też nie jest żadną tajemnicą. Dziś dowiedzieliśmy się o nowych zasadach zasłaniania twarzy które wejdą w życie już za kilka dni — a przy okazji też na temat dalszego odmrażania gospodarki. Już szóstego czerwca otwarte mogą zostać kina, teatry, opery i inne instytucje kulturalne. Mogą, ale już teraz wiadomo, że nie wszystkie otworzą się w przyszłym tygodniu.

Multikino będzie otwierać się stopniowo. Nie nastawiajcie się na wizytę już w przyszłą sobotę

Choć nie wszyscy właściciele kin zabrali głos w sprawie, Multikino nie zwlekało specjalnie z wydaniem oświadczenia i rozwianiu wszelkich wątpliwości. I zgodnie z przewidywaniami — nie ma co nastawiać się na natychmiastową wizytę w kinie. W oficjalnym wpisie na Facebooku Multikina czytamy:

Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz Wasz, kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo w późniejszym terminie. Obecnie przygotowujemy się na Wasze ponowne przyjęcie. Nasze prace obejmują m.in.: przygotowanie zaplecza sanitarnego, które umożliwi Wam przyjemny i bezproblemowy udział w premierach filmowych. O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino, poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Paweł Świst, prezes zarządu Multikino S.A. dodaje:

Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być dobrze przygotowani. Czekamy na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu. Będziemy się do nich bezwzględnie stosowali, ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem. W sieci Multikino zadbamy o zaplecze sanitarne, które umożliwi wszystkim przyjemny i bezproblemowy udział w seansach filmowych. We foyer naszych kin oraz w toaletach ulokujemy stacje do dezynfekcji rąk. Ponadto nasze kina wyposażamy w specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas.

Poza tym wszyscy klienci zachęcani będą od początku do zakupów bezgotówkowych — czy to bezpośrednio w kinie, czy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Sytuacja nie należy do najłatwiejszych, tym bardziej że konkretnych wytycznych sanitarnych wciąż brakuje. Inna kwestia to taka, że… nie bardzo jest czym zachęcić widzów — głośnych premier filmowych brak.

Źródło: Multikino