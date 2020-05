Tęsknimy za kinem. Tysiące osób deklarują powrót na sale tuż po ich otwarciu

Cieszymy się, że tak duży procent badanych chce wybrać się właśnie do kina. Pełni ono bardzo ważną rolę w naszym życiu. Od zawsze kino stanowiło rozrywkę pozwalającą oderwać się od codziennych trosk z pracy, domu czy szkoły. Sala kinowa sprawia, że nasze problemy zostawiamy nim przekroczymy jej próg, a film porywa nas w nowe miejsce, pozwala się zatracić i poczuć się jak bohater oglądanej produkcji. Uważam, że po epidemii koronawirusa kino może odegrać bardzo ważną społeczną, terapeutyczną rolę pomagając w powrocie do równowagi – Mariusz Spisz.

Kina to istotny element życia towarzyskiego

Inne pokazują, jak kina istotne są dla życia towarzyskiego. Za chwilę do nich przejdziemy, ale najpierw przypomnę Wam mój wywiad z Winstonem Duke’em, który zagrał w „Śledztwie Spensera” i „Czarnej Panterze”. Pierwszy z filmów trafił bezpośrednio na Netfliksa, więc nie mogło zabraknąć pytania o kondycję i jego stosunek do kin – powiedział, że: „Wspólnie przeżywamy to co jest na ekranie. Jeśli to smutny film, razem płaczemy. A na koniec dnia nastolatkowie wciąż będą potrzebować kin, by chodzić na randki. Nie będą przesiadywać w domu. Będą wychodzić, oglądać filmy i znajdować się z dala od rodziców. Kina zawsze będą mieć swoje miejsce.”

Potwierdzają to dane Multikina, w których czytamy, że aż 60% wszystkich badanych odwiedza kino z osobą towarzyszącą (61% kobiet i 57% mężczyzn deklaruje wizyty w kinie z drugą osobą). Co więcej, 11% kobiet i 10% mężczyzn wybiera się do kina z grupą znajomych, a 20% kobiet i taki sam procent mężczyzn filmy na wielkim ekranie oglądają z rodziną.

Polecamy: Te filmy trafiły wcześniej na VOD. Polskie produkcje do obejrzenia online

W ankiecie wzięło udział niemal 20 tysięcy osób (dokładnie 19 581 respondentów). Multikino dysponuje aż 322 ekranami w 45 kinach w 37 miastach, które od niemal dwóch miesięcy stoją puste. Część filmowych premier przeniesiono do Sieci (także w Polsce), inne przesunięto w czasie, a produkcja nowych tytułów została bezterminowo wstrzymana na całym świecie. Jak długo będziemy jeszcze czekać i w jakich warunkach przyjdzie nam obejrzeć pierwsze seanse? Tego jeszcze nie wiemy. Ale własnego telewizora miałem dosyć już po dwóch tygodniach.