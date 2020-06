Matrix 4 trafi do kin 1 kwietnia 2022

Niestety to nie prima aprilis, fani uniwersum Matriksa będą mogli obejrzeć czwartą część historii Neo dopiero 1 kwietnia 2022 roku. Pierwotnie premiera planowana była na 21 maja 2021, czyli tzw. weekend Keanu kiedy to w kinach pojawi się też John Wick 4, w którym aktor gra główną rolę. Tak się niestety nie stanie i pewnie znajdą się osoby, które nad tym faktem będą mocno ubolewać. Można mieć tylko nadzieje, że nie będzie dalszych opóźnień, bo odkąd prace na planach zdjęciowych zostały przerwane w połowie marca, ekipy filmowe nadal nie powróciły do pracy i nie wiadomo dokładnie kiedy będą mogły to zrobić.

Na temat samej fabuły Matrix 4 nie wiadomo zbyt wiele. W ostatnim wywiadzie dla magazynu Empire zarówno Keanu Reeves jak i Carrie-Anne Moss bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat scenariusza. To właśnie historia, którą chce opowiedzieć Lana Wachowski bardzo ich urzekła i sprawiła, że postanowili po niemal 20 latach wrócić do projektu, który był w swoich czasach swoistą rewolucją. Dlatego tym bardziej ubolewam, że na 4. odsłonę serii będziemy musieli czekać jeszcze o rok dłużej, ale z drugiej strony, czym jest ten rok przy 20 latach… ;-).

Nie tylko Matrix, TENET i Wonder Woman 1984 też opóźnione

Przy okazji warto też wspomnieć, że nie tylko Matrix 4 będzie opóźniony. Dotyczy to również już praktycznie gotowych filmów. Warner Bros kilka dni temu poinformował, że przesuwa premierę najnowszego filmu Christophera Nolana – TENET, na 31 lipca 2020. Z opóźnieniem w kinach pojawi się też Wonder Woman 1984, która teraz planowana jest na 2 października 2020. Swoje filmy opóźnił też Disney, Czarna wdowa pojawi się w kinach w listopadzie, a Top Gun: Maverick dopiero w grudniu. I wypada mieć nadzieje, że faktycznie się pojawią i nie przeszkodzi im w tym druga fala pandemii…

źródło: Hypebeast