Google Chrome na Androida z planerem pobierania

Google Chrome w wersji na Androida jest bardzo popularne. Nic dziwnego, że pracujące nad polepszeniem przeglądarki Google, dodaje kolejne nowości również to wersji mobilnej. Tym razem na horyzoncie pojawił się planer pobierania. Google pracuje nad dodaniem funkcji „pobierz później” do przeglądarki Chrome na urządzenia z systemem Android. Funkcja zniwelowałaby potrzebę posiadania osobnej aplikacji do zarządzania pobieraniem.

Google Chrome z planerem pobierania

Google Chrome zaoferuje opcję pobierania pliku w określonym dniu i o określonej godzinie bezpośrednio w oknie dialogowym, które wyświetla się w momencie rozpoczęcia ściągania. Jeżeli wybieranie lokalizacji pliku i zmiana na pobieranie przez Wi-Fi to dla was za mało, powinniście czekać na ten planer. Na ten moment nie ma niestety informacji, kiedy funkcja pojawi się w oficjalnej wersji przeglądarki. Ostatecznie może nie pojawić się w niej w ogóle.

Chrome na Androida wkrótce… przyspieszy? Aplikacja doczeka się 64-bitowego wsparcia

Chrome 86 Canary pozwala nam decydować, kiedy i gdzie chcemy zapisać konkretne pliki. Wystarczy włączyć odpowiednią flagę. Otrzymanie dostępu do eksperymentalnej funkcji jest bardzo proste. Po włączeniu przeglądarki należy wpisać adres chrome://flags page. Następnie wystarczy znaleźć opcję Enable download later oraz wybrać Enabled, aby funkcja została uruchomiona. Kiedy następnym razem użytkownik będzie chciał pobrać dowolny plik wśród opcji pojawi się możliwość wyboru daty i godziny pobierania.

Które rozszerzenia najbardziej spowalniają Chrome’a i komputer? Sprawdźcie tę listę

Dla Chrome w wersji mobilnej niedawno zapowiedziano 64-bitowe wsparcie. Na komputery trafiła wersja Google Chrome 84, przynosząc za sobą kilka nowości, m.in. blokując irytujące pytania o dostęp do powiadomień oraz poprawiając wsparcie dla wygodnego uwierzytelniania dwuskładnikowego. W trakcie testowania jest opcja, która ma wydłużyć żywotność baterii w laptopach w trakcie używania tej przeglądarki nawet o 2 godziny. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze wiele nowości związanych z przeglądarką – zarówno w wersji mobilnej jak i desktopowej. Google nieustanie pracuje nad poprawieniem jakości Chroma, chcąc utrzymać przy sobie jak największą liczbę użytkowników na stałe.

Źródło: TechDows