Nie wierzę, że Chrome po tej aktualizacji wydłuży czas pracy laptopów o 2 godziny

Funkcja eksperymentalna przeglądarki Google Chrome ma na celu zmniejszyć apetyt przeglądarki na energię. Chrome potrzebuje jej całkiem sporo, co wielu użytkownikom po prostu przeszkadza. Idą jednak zmiany, a właściwie są na ten moment testowane. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli twórców, czas pracy baterii zostanie wydłużony nawet o 2 godziny. Oczywiście trzymam za te wizję kciuki, ale coś trudno mi w nią uwierzyć.

Google Chrome wydłuży czas pracy baterii do dwóch godzin

Na papierze wszystko wygląda bardzo obiecująco. Twórcy zdają sobie sprawę, że ich przeglądarka jest bardzo zasobożerna. W przypadku otwarcia wielu kart przeglądarka potrafi wyciskać ze sprzętu naprawdę dużo, męcząc go czasem do granic możliwości. Planowana aktualizacja oprogramowania sprawia, że w konkretnych schematach użytkowania żywotność baterii zostanie porządnie wydłużona.

W Chrome 86 znalazła się eksperymentalna funkcja, która odpowiada za wyłączenie niepotrzebnych timerów JavaScriptu i trackerów działających w tle. Testy na 36 otwartych kartach pokazały, że czas pracy baterii wydłuża się o 2 godziny. Przetestowano również sytuację, w której dany użytkownik ogląda filmy na YouTubie w jednej z tych kart. Jak można było się spodziewać, w tym wypadku zysk dla użytkownika był dużo mniejszy. Wynosił on jednak 36 minut, co i tak jest całkiem optymistycznym scenariuszem. Zachęcam oczywiście do dokładniejszego przyjrzenia się wynikom testów. Nie ma też jednoznacznych przesłanek, które utwierdziłyby nas w przekonaniu, że testowa funkcja w ogóle zostanie oficjalnie wprowadzona.

Czy ufam tym optymistycznym wynikom? Tak średnio. Staram się być dobrej myśli, ale obawiam się, że ostateczny wynik może być dużo mniej optymistyczny. Nie chodzi przecież o to, by przeglądarka funkcjonowała dobrze tylko w laboratoryjnych warunkach, prawda? Wielu użytkowników zwraca też uwagę, że twórcy powinni skupić się na całkowicie innych aspektach przeglądarki, odciążając ją w inny sposób, co byłoby z korzyścią dla użytkowników ze wszystkich urządzeń. Biorąc pod uwagę, że na razie nie mamy jeszcze pewności, że uda im się chociaż kwestia z bateriami, cóż… trzeba czekać. Oby na to czekanie wystarczyło nam baterii.