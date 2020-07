Chrome 84 trafia do użytkowników – i to z fajnymi zmianami!

Przeglądarka internetowa jest dla wielu użytkowników komputera podstawową aplikacją po którą sięgają na urządzeniu. Nikogo więc specjalnie nie dziwi to, że zależy im na tym, by działała jak najlepiej i była, najprościej mówiąc, jak najbliższa ideałowi. Jak wiadomo — na to liczyć specjalnie nie można, ale Google Chrome z całym zestawem swoich dodatków podbił serca użytkowników na całym świecie. Jego udział w rynku nie pozostawia złudzeń, ludzie uwielbiają przeglądarkę internetowego giganta. Ostatnio z aktualizacjami bywało różnie — COVID-19 nieco pokrzyżował plany z nimi związane, ale zapowiada od dłuższego nowość wylądowała. Korzystanie z Chrome’a staje się właśnie jeszcze przyjemniejsze!

Chrome 84 zablokuje irytujące pytania o dostęp do powiadomień

Które z elementów współczesnych stron internetowych są najbardziej irytujące? Szczerze powiem, że… nie mam pojęcia — jest ich tak dużo, że listę trudno byłoby zamknąć raptem w kilku pozycjach. Ale niewątpliwie na podium miejsce zajęłyby pytania dotyczące dostępu do powiadomień ze strony poszczególnych stron internetowych. Użytkownicy narzekają na nie od dawna — i Google wzięło sprawy w swoje ręce, blokując okienka z pytaniami w wyjątkowo irytującym wydaniu. Takowych nie brakuje — i doskonale o tym wszyscy wiemy. Niestety — ich autorzy nie biorą sobie specjalnie do serca uwag użytkowników, jedno „nie” nie wystarcza, także z pomocą przychodzą przeglądarki. Takowe blokady nie są w ich krajobrazie niczym nowym (jakiś czas temu zaimplementowała je Mozilla w swoim Firefoxie), ale skoro mowa o najpopularniejszej przeglądarce na świecie — to chyba dobrze, że i tutaj zawitały nowości… prawda? Informacje o zablokowanych powiadomieniach widnieć będą w na pasku adresu, pod ikonką skreślonego dzwoneczka — jeżeli zechcecie je aktywować, to wiecie gdzie ich szukać.

Chrome 84 to także wsparcie dla wygodnego uwierzytelniania dwuskładnikowego

Web OTP API to dość świeża sprawa od… Apple. Google zdecydowało się jednak na wsparcie nowego systemu, dzięki któremu mobilne przeglądarki mogą zaimportować jednorazowe hasła SMS prosto z aplikacji z Wiadomościami. Wiecie, by łatwiej było korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania. Cała akcja użytkownika zamyka się teraz w jednym stuknięciu w ekran — nie trzeba już przełączać się między aplikacjami, kopiować, wklejać… no a poza tym — to również dobre zabezpieczenie przed atakami phishingowymi, których z każdym kwartałem przybywa.

Na tym jeszcze nie koniec nowości w Chrome 84

Chrome 84 to przede wszystkim nowości „w tle” — wsparcie dla całego szeregu nowych API, rzeczy, na które lwia część użytkowników nie zwraca specjalnej uwagi, bo „bezpośrednio” ich nie dotyczą. I wspomniane wyżej zmiany wydają się być tymi najważniejszymi z punktu widzenia tych, którzy na co dzień sięgają po przeglądarkę. Poza tym skróty PWA doczekały się poleceń, niczym ikony „pełnych” aplikacji, jest wsparcie dla Web Animations API, Content Indexing API czy… Wake Lock API — dbającego o to, by nie wygaszać ekranu przy otwarciu wybranych stron internetowych. Nie są to gigantyczne zmiany wizualne do któryh przez lata przywykliśmy przy okazji „dużych” wersji Chrome’a, ale na nudę i brak zmian narzekać zdecydowanie nie można.

