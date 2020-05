Koniec z wielokrotnymi pytaniami o powiadomienia. Chrome robi przysługę użytkownikom

Bywają jednak witryny, które sprawiają, że ten prosty komunikat staje się wyjątkowo interesujący. Niektóre strony decydują się na dopytywanie o to samo po wielokroć, inne nawet blokują dalsze przeglądanie strony, o ile czegoś w komunikacie nie klikniemy. Czasami ukrywają się pod komunikatem dotyczącym ciasteczek, robiąc w konia nieuważnych odwiedzających. Słowem – prześgiają się w pomysłach, jakby tu niefajnie wykorzystać ten mechanizm. Google Chrome położy temu wszystkiemu kres. I dobrze.

Można mówić, że to najmniejszy problem Chroma, ale… to nieprawda. Wedle tego, co przekazali do wiadomości sami twórcy, wspomniane powiadomienia były jednym z najczęstszych problemów, jakie zgłaszali do nich użytkownicy. Ich prośby wreszcie zostaną wysłuchane, będzie im po prostu lżej w życiu! Wystarczy cierpliwie poczekać do 14 czerwca, bo wtedy właśnie pojawi się aktualizacja Google Chrome 84, a to właśnie w niej powiadomienia staną się dużo mniej natarczywe.

Z początku funkcja będzie obejmowała komunikaty, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Z czasem da nam większą kontrolę nad tym, na co się już (przypadkiem lub celowo) pozgadzaliśmy. Co z tymi nieuczciwymi administratorami witryn, którzy do tej pory hulali sobie wedle własnych reguł? Jeżeli witryna nie spełni wymogów i jej powiadomienia będą nadal natarczywe, Google wyśle do administratora stosowny mejl. Dostaną 30 dni na dostosowanie strony do nowych wymogów.

