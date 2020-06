Które rozszerzenia najbardziej spowalniają Chrome’a i komputer? Sprawdźcie tę listę

Uwielbiam rozszerzenia do przeglądarki. Chyba wszyscy je uwielbiamy. Nawet jeśli każdy z nas używałby innego zestawu dodatków, to nikt nie będzie zaprzeczał temu, jak są one przydatne. Spoglądając w tej chwili na listę zainstalowanych w Chrome dodatkowych narzędzi mógłbym je zliczyć w dziesiątkach, co być może nie jest zbyt optymalnym rozwiązaniem, ale jestem już po wstępnych porządkach, więc było nieco gorzej. Wśród moich ulubionych są OneTab (otwarte karty zamieniane są na stronę z linkami do wszystkich stron), zapisywanie na później do Pocket, Instapaper, Facebook Save oraz Pinterest, Send to Kindle oraz wiele innych. Z częścią na pewno się pożegnam, szczególnie po zapoznaniu się z poniższą listą.

Najmniej i najbardziej wydajne rozszerzenia dla Chrome

W serwisie debugbear.com można znaleźć świetne zestawienie 1000 rozszerzeń sprawdzonych pod kątem wydajności i obciążania/wykorzystywania poszczególnych zasobów. Na liście znalazły się blockery reklam, narzędzia dla programistów, a także dość popularne wtyczki od komunikatorów i usług w chmurze, z których korzysta się na co dzień – Evernote czy Skype. Pod uwagę autor zestawienia brał takie kwestie jak czas wykorzystania procesora, czas renderowania, obciążenie procesora w tle, a także użycie pamięci przez przeglądarkę.

