Chrome 100 lada moment. Na pełną listę nowości musimy poczekać

Chrome 100 jest testowany od kilku miesięcy. Przeglądarka z tym numerem testowana była w pierwszej kolejności w ramach dystrybucji Canary, później wkroczyła w fazę testów w wersji Dev, by zakończyć je w Chrome Beta. Teraz przyszła pora na stabilną odsłonę, która może sporo namieszać w czasie zwykłego przeglądania Sieci. A wszystko przez trzycyfrowe numery wersji - a te mogą powodować problemy z niektórymi witrynami.

Jednak liczba 100 to nie tylko potencjalne problemy dla Chrome, przed którymi Google stara się nas uchronić wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia. Podobny ruch wykonują także Microsoft i Mozilla - ich przeglądarki również zbliżają się do trzycyfrowych wersji. Testowane rozwiązania z uwzględnieniem zmian w "agentach użytkownika" mają zapobiec niespodziankom w czasie odwiedzania stron internetowych.

Chrome 100 lada moment. Aktualizacja na Windowsa, MacOS, Androida i iOS

Chrome 100 to także kilka nowości w zarządzaniu ciasteczkami, API do lepszego zarządzania kilkoma ekranami przeglądarki i usprawnienia w bezpiecznym i wygodnym przeglądaniu Internetu. W zależności od platformy, aktualizacja przyniesie inne funkcje. Użytkownicy na Androidzie będą mieli dostęp do płatności w aplikacjach internetowych dzięki wykorzystaniu Digital Goods API. Mobilny Chrome to również usprawnione okno pobierania i zarządzania pobranymi plikami.

Nie do końca wiadomo jeszcze czy Chrome 100 wprowadzi odświeżone logo zaprezentowane na początku lutego 2022 r. Minimalistyczne, lecz bardzo podobne do obecnego. Google nie zdecydowało się na drastyczne zmiany. Ten delikatny lifting ikony pozwoli na łatwe wyróżnienie przeglądarki na dowolnej platformie, na której jest dostępna. Chrome w okrągłej, setnej wersji to doskonała okazja na zaprezentowanie lekko odświeżonej szaty graficznej - nawet jeśli tylko w postaci nowej ikony.

Aktualizacja Google Chrome do stabilnej wersji 100 powinna pojawić się już dzisiaj na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.