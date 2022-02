Z Chrome OS Flex stary komputer dostanie drugie życie

Zapewne u większości z Was zalega gdzieś w szafie nieużywany stary laptop czy komputer, który nie udźwignie już najnowszego systemu, a mógłby się jeszcze przydać w różnych zastosowaniach lub komuś z rodziny, kto potrzebuje go tylko do korzystania z internetu.

- to wstęp do naszego poradnika instalacji Chrome OS na starym komputerze lub laptopie. Wykorzystywany do tego instalator CloudReady należy obecnie do Google. Amerykanie kupili twórców oprogramowania, firmę Neverware w 2020 r. I tylko kwestią czasu było to, by wykorzystać je na swój sposób.

CloudReady to teraz Chrome OS Flex. Aplikacja umożliwiająca instalację Chrome OS na szeregu kompatybilnych komputerów i laptopów. Także takich, które w obecnych czasach wydają się nieużywalne ze względu na swój wiek. Google podaje, że Chrome OS z wykorzystaniem Flex może być instalowany na komputerach PC lub Mac. Cały proces ma zająć tylko kilka minut. Tak zainstalowany system operacyjny oferować będzie wszystkie funkcjonalności Chrome OS. Od dostępu do usług Google, poprzez Asystenta, a na instalowaniu aplikacji z Google Play kończąc.

Chrome OS Flex pozwala nie tylko instalować Chrome OS. Możemy przetestować system bez konieczności ingerencji w obecne pliki systemowe komputera, na którym będzie używany. Uruchomienie go z poziomu dysku USB pozwoli na sprawdzenie wszystkich funkcji. Jeśli zdecydujemy się na nim pozostać, Flex podpowie, jak zastąpić dotychczasowy system Windows lub macOS i zacząć w pełni korzystać z nowego systemu operacyjnego. Stworzony wcześniej dysk USB może być wykorzystywany do instalacji Chrome OS na wielu urządzeniach.

Chrome OS Flex ożywi stare komputery. Wystarczy pendrive lub dysk USB

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy umożliwiający wzięcie udziału w testach Chrome OS Flex znajdziecie na stronach poświęconych oprogramowaniu. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej Chrome OS Flex znajduje się w fazie rozwojowej i może zawierać błędy wpływające na stabilne jego działanie. Google nie zdradza kiedy pełna wersja trafi do sieci - wiadomo, że ma to nastąpić w przeciągu kilku następnych miesięcy.