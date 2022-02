Istnieje sporo menedżerów haseł, jednak jednym wygodniejszych dla użytkownika jest ten, który oferuje Google w swojej przeglądarce - głównie przez fakt, że mamy wtedy dostęp do wszystkiego na każdym urządzeniu. Na szczęście wkrótce menedżer w Chrome będzie również zdecydowanie bardziej praktyczny, bowiem będziemy mogli dodawać hasła ręcznie.

Jak zauważył zaufany użytkownik Reddita o pseudonimie u/Leopeva64-2, w Chrome Canary 101 można ręcznie dodawać hasła do menedżera haseł. Na stronie menedżera pojawił się przycisk “Dodaj”, który pozwala dodać adres URL witryny, login oraz hasło - a co za tym idzie, dodać wszystkie swoje dane samemu, bez komunikatu Chrome’a.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przeglądarka Google do tej pory pozwalała zapisywać swoje hasła tylko w chwili, w której wysłała do nas monit po wprowadzeniu danych na jakiejś stronie internetowej. Nie było to złe rozwiązanie, jednak brakowało możliwości ręcznego dodania informacji.

Źródło: Reddit u/Leopeva64-2

Jak informuje Leopeva64-2, poza możliwością dodania swoich danych dla wybranej witryny, będziemy mogli dodawać notatki. Nowe pole pozwoli na wpisywanie słów kluczowych, które mogą być wskazówką do hasła czy podpowiedzią do pytania pomocniczego w razie jego zmiany.

Nie są to żadne innowacje, gdyż większość menedżerów haseł oferuje te dwie funkcje już od dawna - nie zmienia to jednak faktu, iż jest to dobra i wyczekiwana zmiana, która może sprawić, że pęk kluczy od Google’a wreszcie będzie godny polecenia. Szczególnie dla osób, które są bardzo związani ze wszystkimi usługami Google.

Funkcja na razie nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników, lecz jest to kwestia naprawdę niedługiego czasu. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać.