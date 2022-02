To już czwarte logo Google Chrome i chociaż pierwsza zmiana była najbardziej zauważalna, to wszystkie się od siebie różnią. Nowe logo stawia na jeszcze większy minimalizm - ikona nie sprawia już trójwymiarowego wrażenia i zniknęły czarne przerwy między czerwonym, żółtym i zielonym kolorem. Teraz wszystko jest płaskie i ma bardziej żywe barwy, a niebieski okrąg w środku jest delikatnie większy.

Elvin Hu, projektant Chrome’a, pochwalił się zmianami na swoim Twitterze. Jak przyznał mężczyzna, zespół projektowy Google odkrył, że umieszczenie pewnych odcieni zieleni i czerwieni obok siebie stworzyło nieprzyjemne wrażenie kolorów. Aby to naprawić i uczynić ikonę „bardziej dostępną” i przyjazną, zdecydowali się użyć bardziej subtelnych gradientów. Muszę przyznać, że żadnych nieprzyjemnych wrażeń nie odczułem przez ostatnie 8 lat, ale jeśli tak uważa zespół Google...

Logo przeglądarki należącej do Google będzie się jednak różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. W Chrome OS (trochę się zaskoczyłem, że wspomniano o tym w 2022 roku) logo ma być bardzo kolorowe. Na macOS lekki cień między kolorami nadal będzie widoczny, co ma wpłynąć na efekt “wyskakiwania” z Docka. Windows 10 i 11 również doczeka się osobnego gradientu, który ma najlepiej pasować do systemu Microsoftu.

Hu przyznał, że zespół Google eksperymentował z białymi paskami między kolorami w logo, jednak optycznie znacznie zmniejszało to ikonę przeglądarki, co mogło negatywnie wpłynąć na odbiór użytkowników. Nowe logo już jest dostępne w Chrome Canary, lecz wprowadzenie go dla wszystkich użytkowników to już kwestia chwili.

Z trójwymiarowego, przekrzywionego loga z odbitym światłem, po dwuwymiarowy, prosty symbol. Google nie jest jedyną firmą, która postawiła na minimalizm. Mi osobiście taki kierunek bardzo się podoba, jednak w internecie zaczyna pojawiać się coraz więcej głosów tęskniących za bardziej ekstrawaganckimi ikonami.