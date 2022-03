Google for Games Developer Summit okazało się całkiem interesującym widowiskiem, choć firma nie do końca zaznaczała to, jak istotne są niektóre z wprowadzanych zmian czy nowości. Zapowiedź wdrożenia Steama na Chrome OS jest sporą sprawą, choć oczywiście przyjdzie nam jeszcze zaczekać na oficjalne i ostateczne rezultaty tych działań. Google nie zrobiło z tego jednak wielkiego halo, bo wrzuciło tę informację pomiędzy inne ogłoszenie.

Steam alpha na Chrome OS. Gamingowe Chromebooki w drodze?

Mogło się wydawać, że komunikat o współpracy z Valve będzie czymś, czemu poświęcone zostanie więcej czasu i uwagi, ale Steam alpha był wymieniony jako jedna z metod na uzyskanie gier na Chromebooku. Pozostałe to oczywiście gry z Androida, dzięki obecności Google Play oraz granie w chmurze, jak Stadia i GeForce Now. Steam na Chrome OS wymaga w tej chwili procesora Intel Core i5 lub i7 11. generacji oraz 8 GB pamięci RAM.

Google Stadia z wersjami demo, a po technologię streamingu mogą sięgnąć inni

Jeśli chodzi o Stadię, to Google nie ogłosiło wyczekiwanego emulatora mającego załatwić sprawę przenoszenia gier z Windows na Stadię bez większego zaangażowania deweloperów. Ci rzeczywiście będą mieli łatwiej, bo przygotowano Low Change Porting mający pozwolić na szybsze dodawanie gier bazujących na Unreal Enigne i Unity do usługi. Dzięki nowej funkcji Click to Play Trials będzie można błyskawicznie uruchomić demo gry bez konta, dzięki czemu próbki nowych tytułow będą dosłownie dostępne w przeglądarce gotowe do włączenia zaledwie jednym kliknięciem. Nie obyło się bez rozwiązania z kategorii B2B o nazwie Immersive Stream for Games mającego umożliwić innym firmom skorzystanie z technologii streamingu gier, ale poza samą Stadią.