Hollywoodzkie i polskie hity filmowe we wrześniu w Internecie. Co szykuje CANAL+?

John Wick 3 – gdzie obejrzeć?

Johna Wicka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, ale… gdyby zaszła taka potrzeba, to z przyjemnością to zrobię. Wcielający się w niego Keanu Reeves powiedział niedawno, że będzie grał w serii filmów o wicku tak długo, jak tylko będzie mógł sobie na to pozwolić, a to jest bardzo dobra informacja. Wszystko dlatego, że wszystkie trzy filmy są świetnymi akcyjniakami wypełnionymi rewelacyjnymi scenami walk (oraz mało prawdopodobnym) przypadkom. To wcale jednak nie psuje końcowego efektu, ponieważ każda odsłona „Johna Wicka” nakręcona jest w dość charakterystyczny sposób i na ekranie prezentuje się fenomenalnie. Historia bywa naciągana, to trzeba sobie przyznać, ale każda z części jest ogromnym źródłem frajdy. W związku z tym wrześniowa premiera „Johna Wicka 3” na CANAL+ to dobra okazja by powtórzyć lub poznać nowe losy Johna.

Wśród zagranicznych nowości nie możecie przegapić „La Mans ’66” i „Jojo Rabbit”. Pierwsza z produkcji opowiada o pamiętnym wyścigu, w którym Ford postanowił postawić się Ferrari. W obsadzie filmu znaleźli się Matt Damon, Christian Bale i Jon Bernthal, a całość zrealizowano z ogromnym rozmachem. Przygotowania Forda do 24-godzinnego wyścigu Le Mans przedstawione są z perspektywy kierowcy Kena Milesa (Christian Bale) i Carolla Shelby’ego (Matt Damon). Ich relacja jest jednym z kluczowych elementów fabuły, natomiast sceny pędzących aut (pokazywane od środka i od zewnątrz) robią potężne wrażenie pod względem wizualnym i dźwiękowym. Na uwagę zasługuje też występ Bale’a, który znakomicie sportretował akcent, mimikę i gestykulację Milesa. „Jojo Rabbit” nie jest tak głośnym filmem, ale to specyficzne spojrzenie na okres II wojny światowej z perspektywy młodego adepta Hitlerjugend może się naprawdę spodobać.

Polskie filmy na CANAL+. Hejter, Pan T. i Supernova

Zestawienie polskich produkcji, które pokaże CANAL+ we wrześniu jest krótko mówiąc imponujące. Listę otwiera „Sala samobójców. Hejter”, czyli film, który chwilę przed pandemią zgromadził w kinach mnóstwo widzów, a później był dystrybuowany online. Produkcja Jana Komasy trafiła na Netfliksa i stała się globalnym hitem. Ponadto zobaczymy „Obywatela Jonesa” Agnieszki Holland, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” z genialnym występem Dawida Ogrodnika, „Pan T.” z powracającym na duży ekran Pawłem Wilczakiem. Ciekawie zapwiada się „Supernova”.Dodana zostanie także animacja „Tajni i Fajni”.

Daty poniżej dotyczą dnia emisji filmu/programu na CANAL+. Tytuł powinien pojawić się w usłudze CANAL+ online dzień później (informacja udzielona na nasze konkretne zapytanie).

Nowości – wrzesień 2020 – CANAL+

Wrześniowe hity w pakiecie CANAL+ FILM (firmy, seriale i dokumenty, gdzie dostawcami treści są m.in. CANAL+, HBO, Ale kino+ i Filmbox)

Supernova – od 24 września

Jeden z ciekawszych debiutów polskiego kina ostatnich lat. „Supernova” to wciskająca w fotel historia zdarzenia, które odciśnie swoje piętno na wielu ludziach. A wszystko to będzie mieć miejsce na jednej z wiejskich dróg. I jak to często bywa, tragedia wydarzy się nagle, nieoczekiwanie, niczym tornado, bądź wybuch Supernovej zmiecie wszystko co stare i da początek nowemu. Dodatkowym plusem filmu jest jego względnie nieznana i mało opatrzona obsada, która spisuje się znakomicie i bardzo wiarygodnie.

Sala samobójców. Hejter – od 12 września

Kolejny już głośny film Jana Komasy, który powoli wyrasta na jednego z najważniejszych polskich twórców filmowych XXI wieku. „Hejter” to historia Tomka (Maciej Musiałowski), który, po serii życiowych kompromitacji, trafia do agencji reklamowej, w której otrzymuje dostęp do najnowszej technologii pozwalającej mu wykorzystywać zawarte w social media informacje do inwigilacji i manipulacji.

John Wick 3 – od 20 września

Aż trudno uwierzyć, że to już trzecia część przygód Johna Wicka, zabójcy na zlecenie, który nie jest w stanie pójść na spokojną emeryturę. Tym razem do pełnego akcji kociołka dołożona została nowa postać, Sofia grana przez Halle Berry, która stanowi świetny dodatek do uniwersum Wicka. A poza tym, na fanów serii czekają znane im już przepięknie wyreżyserowane i zainscenizowane sekwencje walk i gun-fu, bo „John Wick 3”, podobnie jak poprzednie odsłony, to prawdziwa uczta dla oczu.

Le Mans ’66 – od 13 września

Kapitalne mocne kino w starym dobrym stylu, choć w jak najbardziej współczesnej formie. Jest to opowieść o rywalizacji marek Ford i Ferrari podczas legendarnego wyścigu w Le Mans w 1966 roku. Christian Bale i Matt Damon wcielają się w dwóch przyjaciół/mechaników/kierowców wyścigowych, którzy podejmują wyzwanie zmierzenia się z gigantem. Na widzów czekają rewelacyjne kreacje aktorskie oraz fenomenalnie sfilmowane sekwencje wyścigów kultowych pojazdów.

Obywatel Jones – od 19 września

Agnieszka Holland w swej kolejnej międzynarodowej produkcji. Tym razem jej bohaterem jest walijski dziennikarz Gareth Jones, którzy przybył na Ukrainę w celu przeprowadzenia wywiadu ze Stalinem, a na miejscu zobaczył na własne oczy (jako jeden z nielicznych obcokrajowców) wielki głód, który tuż przed II wojną światową pożerał ludność tego kraju.

Jojo Rabbit – od 1 września

Jeśli jesteście fanami dość oryginalnej wyobraźni i specyficznego poczucia humoru Taiki Waititego, to „Jojo Rabbit” z pewnością was usatysfakcjonuje. To spojrzenie na II wojnę światową zarówno z delikatnym przymrużeniem oka jak i niemałym sercem. Bohaterem filmu jest młody adept Hilterjugend, któremu w życiu pomaga niewidzialny przyjaciel… Adolf Hitler.

Legenda Mietka Kosza – od 26 września

Obok „Bożego Ciała” najlepszy polski film 2019 roku. Genialny Dawid Ogrodnik wciela się w tytułowego polskiego jazzmana, Mieczysława Kosza, który pomimo utraty wzroku zostawił po sobie niezwykłą muzykę. W filmie przyjdzie nam obserwować jego burzliwe i konieć końców smutne losy, gdyż „Ikar” to w dużej mierze opowieść o muzyce, miłości i samotności oraz tym jak te trzy elementy współgrają ze sobą.

Pan T. – od 15 września

Paweł Wilczak jako tytułowy Pan T., któremu przyjdzie zmierzyć się z absurdami życia w powojennej Polsce. W tle romans z piękną uczennicą, potyczki z Urzędem Bezpieczeństwa oraz… podejrzenie o próbę wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki.

Tajni i fajni – od 6 września

Kino akcji w wersji dla najmłodszych, choć i starszy widz znajdzie tu coś dla siebie. „Tajni i fajni” to wybuchowa animacja rozgrywająca się w świecie tajnych agentów i szpiegów oraz niebezpiecznych misji, od których zależą losy świata. A w ich centrum znajdują się Lance i Walter. Jeden jest jednym z najlepszych agentów, a drugi wybitnym naukowcem. Choć wiele ich dzieli, będą musieli nauczyć się razem współpracować.

SERIALE:

Dzikusy (serial sensacyjny, Francja, 2019, premiera: CANAL+ Premium, czwartek, 3 września, godz. 21:00)

Charyzmatyczny Roschdy Zem w serialu łączącym polityczny thriller z sagą rodzinną. Kipiąca od emocji historia ze szczytów francuskiej władzy. W wyborczy wieczór kule zamachowca dosięgają Iddera Chaoucha, pierwszego w historii Francji algierskiego imigranta z widokami na rządzenie krajem. Za spust pociąga chłopak spokrewniony z narzeczonym córki Chaoucha. Oto serial wedle cyklu głośnych powieści Sabriego Louataha, w którym krwisty thriller polityczny łączy się z sagą rodzinną. W głównej roli występuje charyzmatyczny Roschdy Zem.

Cela śmierci (serial kryminalny, Hiszpania, 2019, premiera: CANAL+ SERIALE, poniedziałek, 7 września, godz. 22:00)

Najwyższy wymiar kary, lecz dowody wątpliwe. Pablo Ibara nie czeka na egzekucję. Walczy o życie. Czerwiec 1994. W spokojnej dzielnicy Miami policja znajduje podziurawione kulami ciała trzech osób. Jest jeszcze coś – kamera wideo z nagraniem zbrodni, a na nim niewyraźna twarz jednego z napastników. Owo nagranie posłuży za dowód przeciwko Pablowi Ibarze. Oto historia człowieka skazanego na karę śmierci, nakreślona z punktu widzenia oskarżonego, jego rodziny, prokuratora oraz policji.

Stażyści (serial obyczajowy, Francja, 2018, premiera: CANAL+ SERIALE, wtorek, 8 września, godz. 22:00)

Kilkoro początkujących lekarzy musi opanować sytuację w szpitalu zaatakowanym przez tajemniczego wirusa. Szpital na obrzeżach metropolii. Z powodu groźnego, egzotycznego wirusa doświadczony personel medyczny zostaje skierowany na kwarantannę. Na placu boju zostaje grupka żółtodziobów; stażystów, którzy muszą sprostać arcytrudnemu zadaniu. Zakażonych przybywa, system nie działa, stres narasta, ludzkie życie jest zagrożone. Serial produkcji francuskiej z 2018 roku, dziś aktualny jak nigdy.

Zatoka (serial kryminalny, Nowa Zelandia, Niemcy, 2019, premiera: Ale kino+, środa, 16 września, godz. 20:10)

Posępne śledztwo, które jednocześnie jest odkrywaniem ciemnych zakamarków samego siebie. Jakie sekrety kryje przeszłość policjantki Jess Savage? Wypadek samochodowy. Policjantka Jess Savage ledwo uchodzi z życiem. Teraz cierpi na zaniki pamięci, a przecież wyjaśnienia domagają się okoliczności wypadku, który miał związek ze sprawą prowadzoną wcześniej przez Jess. Kobieta w zagrożeniu, jej wewnętrzne demony i mozolne dochodzenie do ponurej prawdy w sugestywnym kryminale rozgrywającym się nad nowozelandzką zatoką.

Sędzia (serial kryminalny, Izrael, 2017, premiera: Ale kino++, niedziela, 6 września, godz. 20:10)

Niebezpiecznie być sędzią w sprawie własnego syna. Moralne dylematy, przestępcze podziemie i przedstawiciel prawa szukający sprawiedliwości poza salą rozpraw. Oto sędzia Micha Alkoby; surowy, lecz sprawiedliwy. W świecie Temidy czeka go świetlana przyszłość. Jednak wszystko komplikuje się, gdy pewnego dnia jego syn powoduje wypadek samochodowy. To zdarzenie będzie miało poważne konsekwencje i sprawi, że człowiek prawa złamie niejeden paragraf. Izraelski serial kryminalny, który doczekał się amerykańskiego remake’u, przygotowanego dla Showtime.

