Daniel Craig po raz pierwszy zagrał Jamesa Bonda w „Casino Royale” z 2006 roku. To, w mojej ocenie, najlepsza filmowa odsłona przygód agenta 007, ale oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Mnie zachwyciła kreacja Craiga, jako silnego, zmotywowanego i inteligentnego agenta, który rzeczywiście jest w stanie spuścić łomot swoim przeciwnikom w bezpośredniej rywalizacji. Po nagraniu trzech kolejnych filmów: „Quantum of Solace”, „Skyfall” i „Spectre” mówiło się, że Craig nie wróci do roli i wielokrotnie powoływano się na jego własne, pamiętne słowa. Przed nami premiera jego ostatniego występu jako agent 007 w „Nie czas umierać”.

Osobiście liczyłem, że po rewelacyjnym „Skyfall” i bardzo dobrym „Spectre” aktor zechce należycie pożegnać się z rolą. Studio doszło do porozumienia z Craigem i w przyszłym roku doczekamy się piątego filmu z nim w roli głównej. „No Time To Die”, czyli „Nie czas umierać” będzie kontynuacją wcześniejszych filmów. Powróci znajomy Bonda, Felix Leiter (Jeffrey Wright), którego pamiętamy z „Casino Royale” i „Quantum of Solace”. To właśnie on poprosi o wsparcie w realizacji misji odbicia porwanego naukowca, zaś agent 007 oczywiście pospieszy mu z pomocą. Jak chętnie? Tego dowiemy się z filmu, podobnie jak tego, jak dużą rolę odegra powracająca Madeleine Swann (Léa Seydoux).

Zwiastuny „No Time To Die” – Daniel Craig po raz ostatni jako James Bond

Na ekranie ponownie zobaczymy Q (Ben Whishaw), M (Ralph Fiennes) i Eve Moneypenny (Naomie Harris). Za scenariusz do „No Time To Die” odpowiadająmiędzy innymi Cary Joji Fukunaga, Neal Purvis i Robert Wade. Za kamerą stanął sam Fukunaga, który do tej pory stworzył takie hity jak 1. i 3. sezon „Detektywa” dla HBO i „Maniac” dla Netfliksa.

„Nie czas umierać” – data premiery w Polsce

Jak pamiętamy premiera filmu została przeniesiona z kwietnia na listopad tego roku z powodu pandemii. Jak długo zamknięte do niedawna kina będą czekać na nowego Bonda? Dziś już wiemy, że „Nie czas umierać” zadebiutuje w Polsce 20 listopada (Filmweb). Jest to termin o 5 dni wcześniejszy, niż podawana w marcu nowa data, gdy pisano o 25 listopada. Niedawno w kinach pojawił się nowy film Christophera Nolana „Tenet” (recenzja), a już niedługo na dużym ekranie zagości aktorska wersja „Mulan”, z którą Disney na pewno wiąże spore nadzieje (pomimo faktu, iż w USA i kilku innych rynkach, gdzie jest dostępna usługa Disney+, film będzie można obejrzeć online za dodatkową opłatą oprócz abonamentu za VOD.