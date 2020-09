Drugi sezon Mandaloriana jeszcze w październiku. Disney dotrzymał obietnicy

The Mandalorian to jedna z najcieplej przyjętych produkcji Disney+. Serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen okazał się dla wielu bardzo pozytywnym zaskoczeniem — i niemal od początku pojawiało się pytanie o kontynuacje. 2020 pod względem premier jest dość… specyficzny — bo większość z nich jest odwoływana, w najlepszym przypadku — opóźniana. Mediowy gigant jednak obiecał, że Mandalorian wróci z drugim sezonem jeszcze tej jesieni — i słowa dotrzymał. Dziś poznaliśmy oficjalną datę premiery drugiego sezonu Mandalorian.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

The Mandalorian sezon 2: premiera już 30. października!

Dziś na oficjalnym koncie serialu oficjalnie potwierdzono datę premiery drugiego sezonu The Mandalorian. Aktorski serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen trafi Disney+ 30. października 2020 — czyli za niespełna dwa miesiące. Termin to w Stanach Zjednoczonych prawdziwie świąteczny, ale… może to i lepiej. Konrad w swojej recenzji pierwszego sezonu The Mandalorian był serią zachwycony:

Porzucenie wątków walki dobra ze złem, ogromnych konfrontacji, bitew oraz pojedynków Jedi i używania mocy to najlepsza decyzja, jaką można było podjąć. To samo próbowano zrobić z filmowymi spin-offami, (rewelacyjny Łotr 1 i średni Han Solo), ale tempo powstawania tych produkcji i częstotliwość premier w kinach była zbyt wysoka. Tym razem otrzymujemy western w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie nie do końca wiadomo, kto po czyjej stronie stoi i czegoś można się po nich spodziewać – to największa zaleta „The Mandalorian”, bo wprowadzenie nowych, niejednoznacznych bohaterów daje ogromne możliwości i jest bardzo, bardzo potrzebnym powiewem świeżości. Oglądanie świata galaktyki niedługo po upadku Imperium, gdzie szturmowcy, ganiający w zabrudzonych kombinezonach, mają zupełnie nowych zwierzchników daje jakiś nowy rodzaj frajdy. Odkrywania nieznanego okresu, poznawania zakątków i wydarzeń, które do tej pory były kompletnie przemilczane. I o to właśnie chodzi w Gwiezdnych Wojnach!

Niestety — podobnie jak pierwszego sezonu, bez wygibasów z VPN i kombinowaniem Polscy widzowie na równi z resztą świata nie obejrzą. Nadal czekamy na Disney+ w Polsce, a najpewniej przed 2021 rokiem się nie doczekamy.