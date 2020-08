Ja już chcę wrzesień! Premiery na Netflix zapowiadają się świetnie

Ostatnie lata to prawdziwy wysyp produkcji poświęconych podróżom kosmicznym. Wśród nich znalazło się sporo tytułów z kategorii sci-fi, ale nie brakowało bardziej przyziemnych seriali i filmów opowiadających o zmaganiach astronautów. Sam Netflix za kilka produkcji o takiej tematyce odpowiadał. Byli Zagubieni w kosmosie, Cloverfield: Paradoks, a także Nightflyers i Another Life. Do tej listy dopisujemy teraz wrześniową premierę Away, która w polskiej wersji będzie nosić tytuł Rozłąka. Ten nie do końca oddaje znaczenie oryginału, ale względem treści wydaje się nawet trafionym tytułem.

„Rozłąka” – zwiastun serialu Netflix, a w nim pierwszy załogowy lot na Marsa

Serial opowiada bowiem o losach pierwszego lotu załogowego na Marsa, któremu przewodzi Emma Green (Hilary Swank). Jej autorytet jest jednak podważany przez innych, choć nie wszystkich członków załogi. Na tym nie kończą się jej problemy, ponieważ pozostając w stałym kontakcie z Ziemią będzie musiała sobie radzić z wyzwaniami roli żony i matki. W oficjalnym opisie czytamy, że Rozłąka to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu – dosyć mocne stwierdzenie, więc z przyjemnością przekonam się, jak przedstawi to serial, który debiutuje 4 września na Netflix.

Najmniej znany Holmes w filmie Enola Holmes

Na początku miesiąca (tego samego dnia, co „Rozłąka” czyli 4 września) zobaczymy też nowy film Może pora z tym skończyć (I’m Thinking of Ending Things) od Charliego Kaufmana. Całość powstała w oparciu o książkę Iaina Reida i opowie o bezimiennej bohaterce odbywającej wizytę u rodziców jej chłopaka. Wyzwaniem jest dla niej porzucenie go i wplątuje się w coraz bardziej zagmatwaną sytuację. Atmosfera gęstnieje i staje się coraz bardziej… niebezpieczna? Zwiastun pokazuje wiele, ale nie zdradza chyba kluczowych scen i informacji. Jeśli lubicie pokręcone, straszne i dziwne historie, to Może pora z tym skończyć może okazać się czymś w sam raz dla Was. Na Netflix od 4 września.

A skoro przy filmach jesteśmy, to z pewnością kojarzycie nazwisko Holmes. Nie insynuuję jednak, że we wrześniu zobaczymy film z Sherlockiem na Netfliksie, lecz coś trochę innego… Enola Holmes to siostra Sherlocka i Mycrofta Holmesów i to właśnie ona będzie główną bohaterką nowego filmu Netfliksa. Niedawno wydane w Polsce książki autorstwa Nancy Springer (dostępne są już trzy tomy) opowiadają właśnie o losach i staraniach nastoletniej Holmes. Główna rola przypadła Millie Bobby Brown, a w obsadzie znaleźli się też Henry Cavill, Sam Claflin i Helena Bonham Carter. Dokładna data nie została jeszcze podana, ale wiemy że premiera nastąpi we wrześniu.

Ratched – serial oparty na filmie Lot nad kukułczym gniazdem

Są w branży telewizyjnej takie nazwiska, które może nie kojarzą się widzom od razu, ale gdy padną tytuły, za które owe osoby odpowiadają, to one wszystko tłumaczą. Należą do nich American Horror Story, Glee czy American Crime Story. Ich wspólnym mianownikiem jest scenarzysta Ryan Murphy, który przygotował dla Netfliksa serial Ratched opowiadający o początkach jednej z najbardziej kultowych postaci światowego kina, pielęgniarce z filmu Lot nad kukułczym gniazdem.

Oficjalny opis brzmi: W 1947 r. Mildred Ratched przyjeżdża do Północnej Kaliforni szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim.

Co jeszcze nowego we wrześniu na Netflix?

W serialu występują: Sarah Paulson (jako Mildred Ratched), Cynthia Nixon (jako Gwendolyn Briggs), Judy Davis (jako siostra Betsy Bucket), Sharon Stone (jako Lenore Osgood), Jon Jon Briones (jako doktor Richard Hanover), Finn Wittrock (jako Edmund Tolleson), Charlie Carver (jako Huck), Alice Englert (jako Dolly). Premiera 18 września.

We wrześniu doczekamy się też dwóch seriali – jednym z nich jest Julie and the Phantoms (10 września), a drugim Rodzinny biznes, który wróci z 2. sezonem (11 września).

