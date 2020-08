Riddle Scott wraca – „”Wychowane przez wilki” na HBO GO

„Wychowane przez wilki” to najnowszy projekt Riddley’a Scotta, który trafia w USA na platformę HBO Max. To oryginalny serial serwisu, który w Polsce na HBO GO obejrzymy zaledwie dzień po premierze w Stanach. Produkcja skupia się na dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na obcej planecie. Wkrótce okazuje się, że ludzie potrafią być niezwykle nieprzewidywalni i skomplikowani, co doprowadzi do różnicy zdań. To przerodzi się w bunt. Premiera odbędzie się 4 września, natomiast dwa tygodnie później zadebiutuje serial z Judem Law o tytule „Dzień trzeci”. Seria przedstawia losy dwójki bohaterów, którzy docierają do miasteczka na skraju Wysp Brytyjskich. Lokalne obyczaje są dla nich obce i nieznane, a dwójce bohaterów przyjdzie się zmierzyć z własnymi poważnymi problemami.

„Bad Boys For Life” oraz „Naprzód” na HBO GO

Wśród filmowych nowości na pewno warto wymienić „Bad Boys For Life” oraz „Naprzód”. Pierwsza z produkcji to sequel do doskonale znanych dwóch części filmów akcji z Willem Smithem i Martinem Lawrecenem w rolach głównych. Powrót po latach okazał się nad wyraz udany. „Naprzód” natomiast to najnowsza animacja Disney’a, która podobnie jak wiele poprzednich zebrała sporo pozytywnych recenzji.

To oczywiście nie wszystkie nowości we wrześniu na HBO GO, bo serwis wzbogaci się o nowe odcinki „Krainy Lovecrafta” oraz „Prezydenta z kreskówi”, a także kontynuowany będzie 7. sezon programu „Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”. Z nowych sezonów seriali zwrócę uwagę na 3. sezon „Trzech dni Kondora” oraz „4. sezon „Blindspotu”.

Nowe seriale i sezony – wrzesień – HBO GO

Turbulencje II (Manifest II) – drugi sezon serialu obyczajowego o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat – premiera: 1 września, cały sezon

(Manifest II) – drugi sezon serialu obyczajowego o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat – premiera: 1 września, cały sezon Trzy dni Kondora II (Condor II) – drugi sezon serialu sensacyjnego podążającego za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę – premiera: 2 września, cały sezon

(Condor II) – drugi sezon serialu sensacyjnego podążającego za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę – premiera: 2 września, cały sezon Wychowane przez wilki (Raised by Wolves) – nowy serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie – premiera: 4 września po godz. 9:00, odc. 1-3

Blindspot: Mapa zbrodni V – piąty i ostatni sezon serialu opowiada o zespole, który musi oczyścić się z oskarżeń i dorwać wroga, zanim będzie za późno – premiera: 4 września, cały sezon

Scena 0 (Escenario 0 (aka. Stage 0)) – sześć uznanych sztuk teatralnych przeniesionych na ekran przez czołowych hiszpańskich filmowców. Produkcja HBO Europe – premiera: 13 września, cały sezon

(Escenario 0 (aka. Stage 0)) – sześć uznanych sztuk teatralnych przeniesionych na ekran przez czołowych hiszpańskich filmowców. Produkcja HBO Europe – premiera: 13 września, cały sezon Dzień trzeci (The Third Day) – składający się z dwóch części – „Lato” i „Zima” – miniserial HBO, który podąża za dwójką bohaterów granych przez Jude’a Law oraz Naomie Harris – premiera: 15 września

Tacy właśnie jesteśmy (We Are Who We Are) – nowy serial HBO, opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Jego twórca, nominowany do Oscara Luca Guadagnino, po raz pierwszy przenosi swój wyjątkowy kinowy styl na mały ekran – premiera: 15 września

(We Are Who We Are) – nowy serial HBO, opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Jego twórca, nominowany do Oscara Luca Guadagnino, po raz pierwszy przenosi swój wyjątkowy kinowy styl na mały ekran – premiera: 15 września Des – trzyczęściowy miniserial kryminalny o seryjnym mordercy chłopców i młodych mężczyzn, który został złapany po tym jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykająca się kanalizacją. David Tennant w roli głównej – premiera: 15 września – odc. 1; 16 września – odc. 2; 17 września – odc. 3

– trzyczęściowy miniserial kryminalny o seryjnym mordercy chłopców i młodych mężczyzn, który został złapany po tym jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykająca się kanalizacją. David Tennant w roli głównej – premiera: 15 września – odc. 1; 16 września – odc. 2; 17 września – odc. 3 Patria – tocząca się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat opowieść osadzona w Kraju Basków. Przedstawia historię opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Serial HBO Europe jest ekranizacją powieści Fernando Aramburu – premiera: 27 września, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

Nowe odcinki seriali

Prezydent z kreskówki III (Our Ccartoon President III) – kolejne odcinki animowana parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa i jego grupy jego doradców i członków rodziny – premiera 10. odcinka: 14 września, kolejne co tydzień

(Our Ccartoon President III) – kolejne odcinki animowana parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa i jego grupy jego doradców i członków rodziny – premiera 10. odcinka: 14 września, kolejne co tydzień Kraina Lovecrafta (Lovecraft Country) – nowy serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule, zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele

Pokój 104 IV (Room 104 IV) – czwarty sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach; antologia stworzona przez braci Jaya i Marka Duplassów

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon programu Johna Olivera – jednej z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii – nowe odcinki w poniedziałki po godzinie 20:00

Nowe filmy na HBO GO – wrzesień 2020:

Praziomek (Missing Link) – film animowany; pokryty futrem olbrzym prosi znanego odkrywcę o pomoc w znalezieniu dawno zaginionych krewnych. Statuetka Złotego Globu i nominacja do Oscara – premiera: 5 września

(Missing Link) – film animowany; pokryty futrem olbrzym prosi znanego odkrywcę o pomoc w znalezieniu dawno zaginionych krewnych. Statuetka Złotego Globu i nominacja do Oscara – premiera: 5 września Anna – film akcji autorstwa Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB. W jednej z ról – Helen Mirren – premiera: 6 września

– film akcji autorstwa Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB. W jednej z ról – Helen Mirren – premiera: 6 września Eksperyment Belko (The Belko Experiment) – thriller o pokręconym eksperymencie społecznym; osiemdziesięciu pracowników korporacji szuka sposobu, aby wyjść cało z opresji – premiera: 6 września

(The Belko Experiment) – thriller o pokręconym eksperymencie społecznym; osiemdziesięciu pracowników korporacji szuka sposobu, aby wyjść cało z opresji – premiera: 6 września Test na przyjaźń (Unpregnant) – ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży – premiera: 11 września

(Unpregnant) – ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży – premiera: 11 września Odmieńcy (Freaks) – siedmiolatka przetrzymywana w domu przez apodyktycznego ojca decyduje się sprawdzić, czy na zewnątrz rzeczywiście czyha na nią takie niebezpieczeństwo – premiera: 11 września

(Freaks) – siedmiolatka przetrzymywana w domu przez apodyktycznego ojca decyduje się sprawdzić, czy na zewnątrz rzeczywiście czyha na nią takie niebezpieczeństwo – premiera: 11 września Naprzód (Onward (2020)) – film animowany przedstawiający historię dwóch braci, którzy za pomocą magii pragną przywołać do życia swojego ojca – premiera: 13 września

(Onward (2020)) – film animowany przedstawiający historię dwóch braci, którzy za pomocą magii pragną przywołać do życia swojego ojca – premiera: 13 września Rambo: Ostatnia krew (Rambo: The Last Blood) – Sylvester Stallone powraca jako Rambo, aby po raz kolejny zmierzyć się z kolejnym trudnym zadaniem – premiera: 20 września

(Rambo: The Last Blood) – Sylvester Stallone powraca jako Rambo, aby po raz kolejny zmierzyć się z kolejnym trudnym zadaniem – premiera: 20 września Królowe zbrodni (The Kitchen) – żony odsiadujących wyrok więzienia gangsterów pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish oraz Elisabeth Moss w rolach głównych – premiera: 26 września

(The Kitchen) – żony odsiadujących wyrok więzienia gangsterów pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish oraz Elisabeth Moss w rolach głównych – premiera: 26 września Bad Boys For Life – Will Smith i Martin Lawrence wracają w kolejnej części kinowego hitu o agentach do zadań specjalnych – premiera: 27 września

– Will Smith i Martin Lawrence wracają w kolejnej części kinowego hitu o agentach do zadań specjalnych – premiera: 27 września Domek w górach (The Lodge) – dwójka dzieciaków powoli zaczyna odkrywać mroczną przeszłość swojej przyszłej macochy. Alicia Silverstone w jedne z ról – premiera: 27 września

Animacje i filmy dla młodszych widzów – wrzesień na HBO GO

Ben 10 IV – czwarty sezon serialu animowanego o młodym chłopaku, który wchodzi w posiadanie tajemniczego zegarka dającego mu nieprawdopodobne moce – premiera: 4 września

– czwarty sezon serialu animowanego o młodym chłopaku, który wchodzi w posiadanie tajemniczego zegarka dającego mu nieprawdopodobne moce – premiera: 4 września Mocny Mike , odc. 41-77 – kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o codziennych przygodach mopsa o imieniu Mike – premiera: 11 września

, odc. 41-77 – kolejne odcinki serialu animowanego opowiadającego o codziennych przygodach mopsa o imieniu Mike – premiera: 11 września Pat i świat – serial animowany o niewielkim i figlarnym psie, który co rusz musi ratować swoich przyjaciół z jakiejś opresji – premiera: 18 września

– serial animowany o niewielkim i figlarnym psie, który co rusz musi ratować swoich przyjaciół z jakiejś opresji – premiera: 18 września Taffy – serial animowany o małym szopie praczu, który udając kota znajduje schronienie w posiadłości bogatej, starszej pani. Swoją nową właścicielkę udaje mu się oszukać, ale nie jej czujnego psa – premiera: 25 września

Filmy i seriale dokumentalne oraz projekty specjalne:

Axios III – kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.

Przysięga (The Vow) – kolejne odcinki serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy

(The Vow) – kolejne odcinki serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy Mamy to na taśmie (On the Record) – dokument przedstawiający historię wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną – premiera: 1 września

(On the Record) – dokument przedstawiający historię wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną – premiera: 1 września Elity z wybrzeża (Coastal Elites) – komediowy projekt HBO w satyryczny sposób przedstawiający współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny, którzy mają swoje lepsze i gorsze chwile, borykając jednocześnie z kwestiami dotyczącymi polityki, kultury czy pandemii samej w sobie. Występują: Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dana Levy’ego, Sarah Paulson i Issy Rae – premiera: 13 września

(Coastal Elites) – komediowy projekt HBO w satyryczny sposób przedstawiający współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny, którzy mają swoje lepsze i gorsze chwile, borykając jednocześnie z kwestiami dotyczącymi polityki, kultury czy pandemii samej w sobie. Występują: Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dana Levy’ego, Sarah Paulson i Issy Rae – premiera: 13 września Agencji chaosu (Agents of Chaos) – dwuczęściowy film dokumentalny poświęcony ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Film w reżyserii nagrodzonego Oscarem Alexa Gibney‘a – premiera: 25 września, odc. 1-2

Premiery dzień po dniu – wrzesień na HBO GO