Tuż po tym, jak Microsoft ogłosiło chęć kupienia Activision Blizzard za 70 miliardów dolarów pojawiły się zapewnienia, że jedna z najważniejszych serii nie zniknie z platformy konkurencji. Chodzi oczywiście o Call of Duty, które w ostatniej swojej odsłonie Modern Warfare II sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Włodarzy Sony, powołując się na podpisane wcześniej umowy, właśnie tego oczekiwali. Phil Spencer z Microsoftu zapewniał też, że firma będzie grać uczciwie i nie utrudni dostępu do hitowej produkcji na sprzęcie konkurencji. Konkretny jednak nie padły. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się jednak kilka sprzecznych komunikatów ze strony Microsoftu i wcale się nie dziwię, że gracze zaczynają się zastanawiać jaka jest rzeczywistość.

Na początku roku pojawiły się informacje, że umowy między PlayStation a studiem dotyczyć mają zaledwie 3 nowych tytułów Call of Duty. A te na rynku zadebiutują do 2023 r. Tak podają cztery źródła zbliżone do obu firm chcące zachować anonimowość. We wrześniu mowa już była o kilku latach do przodu, co miało być również ewenementem niespotykanym w branży - tak głosił Phil Spencer z Microsoftu w rozmowie z serwisem The Verge. Co ciekawe, szef działu Xbox, kilka tygodni później zapewniał... dopóki PlayStation jest obecne na rynku, gry Call of Duty będą pojawiały się na ten platformie. Mówił to w jednym z ostatnich wywiadów, które poruszały kwestie zakupu przez giganta technologicznego firmy Activision Blizzard.

Call of Duty na PlayStation. W co gra Microsoft zmieniając ciągle zdanie?

Teraz pojawiają się kolejne sygnały przeczące dwóm pojawiającym się zapewnieniom. Jak informuje The New York Times, w tym miesiącu Sony miało otrzymać jeszcze inną propozycję. Call of Duty na konsolach PlayStation ma być dostępne przez przynajmniej 10 kolejnych lat - taka propozycja miała pojawić się kilkanaście dni temu. Redakcja serwisu próbowała uzyskać komentarz japońskiej firmy, jednak przedstawiciele Sony niczego nie potwierdziły. Informacje te pojawiły się przy okazji kolejnych spotkań z regulatorami, których Microsoft musi przekonać, by móc zakupić Activision Blizzard. W ostatnim czasie czołowi przedstawiciele amerykańskiej firmy rozmawiali z brytyjskimi urzędami, których przekonywali, że gry Activision są i pozostaną dostępne na różnych platformach. Pomóc w tym miała prezentacja Call of Duty i innych tytułów na konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch.

Nie da się ukryć, że to sami gracze zostają z dziwnym poczuciem, że nie do końca wiadomo jaka jest przyszłość Call of Duty na PlayStation. Stale zmieniające się zapewnienia, komentarze rzucane przez różnych, prominentnych pracowników Microsoftu miały uspokoić nastroje, a mam wrażenie, że tylko wzbudzają niesmak. Zamiast powiedzieć wprost, jak będzie wyglądała sytuacja, mamy kilka różnych stanowisk, z których trudno jest wybrać to będące oficjalnym i ostatecznym. Coś mi jednak mówi, że Amerykanie będą jeszcze kombinować - a wszystko po to, by bez większych problemów i sprzeciwów różnych regulatorów móc przejąć Activision Blizzard za prawie 70 miliardów dolarów.