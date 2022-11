PSVR2 trafiły w przedsprzedaży do polskiego sklepu

Na początku tego miesiąca poznaliśmy zagraniczne ceny gogli wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji od japońskiego giganta. Jak w swoim wpisie informował Piotr Kurek, PlayStation VR2 zostały wycenione na 549,99 dolarów oraz 599,99 euro i 529,99 funtów. W teorii sprzęt powinien w Polsce kosztować około 2800 zł, jednak Piotr założył, że cena “skoczy” do 2999 zł. Jak się okazało, miał rację.

Źródło: Sony

PlayStation VR2 trafiły dzisiaj w przedsprzedaży do sklepu RTV Euro AGD. Podstawowy zestaw gogli bez żadnych dodatków został wyceniony właśnie na 2999 zł - więc teoretycznie okulary VR nie przebiły magicznej bariery trzech tysięcy złotych, jednak w praktyce gogle są droższe od samej konsoli, a to jest już nieco przerażające. Dostępny jest również zestaw z grą Horizon: Call of the Mountain - i taki bundle został wyceniony na 3299 zł. Zaskoczenia raczej brak, chociaż cena bez dwóch zdań może wystraszyć.

Wraz z goglami w sklepie pojawiła się stacja ładująca do gogli, która została niedawno wyceniona na 49,99 dolarów, 49,99 euro i 39,99 funtów. W Polsce cena ta wynosi 249 zł. Za zestaw gogli, stacji ładującej oraz gry startowej przyjdzie nam zatem zapłacić 3548 zł. To dość sporo, jak na “dodatek” - tym bardziej, że zestaw PlayStation 5 z napędem i God of War Ragnarok kosztuje 3149 zł, a wersję bez napędu z Horizon: Forbidden West można dorwać nawet za 2549 zł.

Źródło: Sony

PlayStation VR2 zapowiadają się świetnie, jednak nie robią takiego wrażenia jak ich cena

Mimo wszystko należy przyznać, że strona techniczna PlayStation VR2 prezentuje się naprawdę solidnie i gogle mają wszystko, żeby namieszać na rynku wirtualnej rzeczywistości:

Ekrany OLED Rozdzielczość 2000 x 2040 pikseli na jedno oko Odświeżanie 90 Hz, 120 Hz Rozstaw Regulowany Pole widzenia Ok. 110 stopni Czujniki Sześcioosiowy czujnik ruchu (żyroskop trzyosiowy, akcelerometr trzyosiowy), Czujnik zbliżeniowy na podczerwień Kamery 4 kamery śledzące ruch głowy, po jednej kamerze IR śledzącej ruch oczu Funkcje dodatkowe Wbudowane wibracje Łączność USB-C Audio Wbudowany mikrofon i złącze mini-jack

Źródło: Sony

Osoby, które zdecydują się na zakup sprzętu w przedsprzedaży, otrzymają swój egzemplarz gogli 22 lutego 2023 roku. Planujecie zakup? Dajcie znać w komentarzach.