Tego w Bingo nie było. Wracają Chłopaki z Baraków

Czy można zakończyć serial po 12 sezonach? Można, tylko trzeba po latach wstać i zrobić trzynasty. Na tym polega odpowiedzialność. Czy jakoś tak to leciało.

Po ponad sześciu latach przerwy kultowy serial Chłopaki z Baraków oficjalnie wraca z 13. sezonem. Zdjęcia zostały zakończone, a nowa odsłona trafi do widzów w kwietniu 2026 roku — akurat na 25-lecie istnienia serii. Powraca cała oryginalna obsada, a premierowe odcinki będą dostępne na nowej platformie streamingowej TPB+, będącej rozwinięciem dawnego SwearNetu.

Wielki powrót do Sunnyvale

Robb Wells (Ricky), John Paul Tremblay (Julian) i Mike Smith (Bubbles) znów zameldują się w barakach Sunnyvale w Nowej Szkocji, gdzie rozegrają się kolejne absurdalne przygody tria sympatycznych, choć wiecznie wpadających w tarapaty nieudaczników. Do stałej ekipy wracają również dobrze znani fanom bohaterowie: Patrick Roach, Cory Bowles, Jacob Rolfe, Jeanna Harrison, Sarah Dunsworth-Nickerson, Sam Tarasco, Tyrone Parsons, Bernie Robichaud, George Green i wielu innych. W nowym sezonie pojawią się także świeże twarze, m.in. Deborah Grover (Ania, nie Anna), Jordan Prentice (Mirror Mirror), Uppekha Jain (Guilt Free Zone) oraz Courtney Gilmour (Humour Resources).

Nowa odsłona Chłopaków z Baraków będzie liczyć 10 odcinków i zadebiutuje na platformie TPB+, czyli przemianowanym SwearNecie — serwisie stworzonym i zarządzanym przez samych twórców serialu. To właśnie tam trafiają również inne materiały związane z marką, w tym spin-offy i krótkie formy, jak Trailer Park Boys: Jail. Tym razem TPB+ ma odegrać większą rolę i stanie się domem całej marki i miejscem integracji fanów.

Za kamerą nowego sezonu stanął Ron Murphy, reżyser znany m.in. z Murdoch Mysteries. Scenariuszem i produkcją zajęli się bez zmian Tremblay, Smith i Wells. W ekipie producenckiej znaleźli się także Gary Howsam, Jonathan A. Walker i Aaron Horton. Nad całością czuwa studio Blink49 Studios, a dystrybucją międzynarodową zajmie się Rollercoaster Entertainment. Produkcję wsparto środkami z Canadian Media Fund oraz programami finansowymi prowincji Nowa Szkocja.

Zachowano też oryginalne miejsce kręcenia — całość powstała na terenie Nowej Szkocji, co ma na celu utrzymanie autentycznego klimatu serialu, który od początku stanowił jego znak rozpoznawczy.

Według zapowiedzi twórców, nowy sezon ma być powrotem do korzeni: pełnym czarnego humoru, wulgaryzmów, nietrafionych planów i niekończącego się chaosu życia w Sunnyvale. Nie chodzi o rewolucję, ale o to, by jeszcze raz uchwycić to, co przez lata uczyniło Chłopaków z Baraków fenomenem.

