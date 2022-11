Xbox Game Pass - lista gier na drugą połowę listopada nie czaruje

Druga połowa miesiąca to, klasycznie, czas na nowe rozdanie gier w abonamencie Xbox Game Pass. Jakie tytuły dołączają do usługi, a z jakimi wkrótce się pożegnamy?

Xbox Game Pass - listopad 2022. Lista gier dołączających do abonamentu

Somerville (konsole Xbox, komputery PC) - dostępne od dziś;

Pentiment (Chmura, konsole Xbox, komputery PC) - dostępne od dziś;

Dune: Spice Wars - podgląd* (komputery PC) - dostępne od 17 listopada;

Ghostlore - podgląd* (komputery PC) - dostępne od 17 listopada;

Lapin (Chmura, konsole Xbox, komputery PC) - dostępne od 17 listopada;

Norco (Chmura, konsole Xbox) - dostępne od 17 listopada;

Gungrave G.O.R.E. (Chmura, konsole Xbox, komputery PC) - dostępne od 22 listopada;

Insurgency: Sandstorm (Chmura, konsole Xbox) - dostępne od 29 listopada;

Soccer Story (Chmura, konsole Xbox, komputery PC) - dostępne od 29 listopada;

Warhammer 40,000: Darktide (komputery PC) - dostępne od 30 listopada.

Jak widać - lista jest dość pokaźna, ale... próżno na niej szukać zestawu popularnych hitów z najwyższej półki. Mimo wszystko różnorodność gatunkowa i solidny pakiet sprawiają, że prawdopodobnie każdy poszukujący rozrywki na długie, jesienne, wieczory znajdzie wśród nich coś, co przykuje go do zabawy na dłużej.

* podgląd oznacza wcześniejszy dostęp do gry, która wciąż jest w trakcie tworzenia. To odpowiednik znanego z platformy Steam Early Access.

Xbox Game Pass - listopad 2022. Lista gier opuszczających abonament z końcem miesiąca

Tradycyjnie już poza pakietem nowości, trzeba będzie pożegnać się z pakietem gier. 30 listopada z usługi zniknie osiem pozycji: