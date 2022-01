Systemy asystujące kierowcy Professional to pakiet funkcji, które sprawiają, że BMW iX oferuje autonomiczną jazdę w miejskich korkach i na autostradzie. Choć wciąż jest to oficjalnie 2. poziom autonomiczności, to stopień zaawansowania jest tak wysoki, że władzę komputerowi pokładowemu można oddać nawet na kilkadziesiąt minut i jedyne co w tym czasie robić, to obserwować drogę i ewentualnie od czasu do czasu dotknąć kierownicę. Zapraszam na praktyczny test tych asystentów.

BMW iX to niewątpliwie najbardziej zaawansowany obecnie samochód tego koncernu. Pisałem o nim szerzej kilka tygodni temu po pierwszych jazdach próbnych, gdzie zapowiedziałem też kilka dodatkowych publikacji na jego temat, bo naprawdę jest o czym pisać. Przyszedł czas na pierwszy z nich: praktyczny test asystenta jazdy w korku i na autostradzie dzięki pakietowi: „Systemy asystujące kierowcy Professional”. To pierwsza tak duża aktualizacja tych rozwiązań od 2018/2019 roku kiedy to na drogi wjechała poprzednia generacja systemów asystujących kierowcy Professional wraz z BMW X5, BMW X7, odświeżonym BMW Serii 7 oraz BMW Serii 3. Aktualnie tę wersję oferują już m.in. odświeżone BMW X3, X4, Seria 5, Seria 6.

Systemy asystujące kierowcy Professional dla BMW iX – test praktyczny

W skład pakietu „Systemy asystujące kierowcy Professional” wchodzą m.in. aktywny tempomat, asystent pasa ruchu, aktywny asystent utrzymywania na zajmowanym pasie ruchu, asystent zmiany pasa ruchu, rozbudowane systemy bezpieczeństwa reagujące na inne pojazdy jak i pieszych, asystent awaryjnego zatrzymania w razie niedyspozycji kierowcy, system monitorujący kondycję kierowcy itd. Zestaw ten umożliwia m.in. realizację asystenta jazdy w korku i asystenta jazdy półautonomicznej autostradą czy generalnie drogami pozamiejskimi. Najpierw zapraszam na szczegółowy film, do którego zamieszczę mały komentarz:

To, że BMW iX potrafi jechać w gęstym korku miejskim przez bardzo długi czas nie wymagając od kierowcy nic ponad obserwowania drogi przed samochodem nie jest niczym nowym, bo umożliwia to już niemal cała paleta samochodów BMW. Za obserwowanie kierowcy odpowiadają tym razem trzy kamery (migające różowe elementy za kierownicą, co nie jest widoczne dla ludzkich oczu), które doskonale radzą sobie z wyłapywaniem w którą stronę skierowane są oczy kierowcy. Dopóki korek jest odpowiednio gęsty – czyt. raczej nie przekraczamy prędkości ~10 km/h, a jeśli to na krótki czas – BMW iX będzie jechało w pełni samodzielnie właściwie tak długo aż korek się nie skończy. Jeśli korek przydarzy się na drodze szybkiego ruchu, to samochód automatycznie utworzy „korytarz życia”.

To co jednak uległo usprawnieniom dotyczy przede wszystkim tego jak BMW iX z Systemem asystującym kierowcy Professional radzi sobie na różnego rodzaju zakrętach w mieście (i poza nim). Kąt wychylenia kierownicy, który dopuszczony jest przez system wynosi około 90 stopni (sporo więcej niż dotychczas), co umożliwia pokonanie tak ostrych właśnie zakrętów! To poziom absolutnie topowy i na filmie widać kilka zakrętów, które BMW iX pokonało z łatwością. Oczywiście konieczne było od czasu do czasu dotknięcie kierownicy, gdyż przy wyższych prędkościach system oczekuje od kierowcy potwierdzenia co mniej więcej kilkanaście sekund – przepisy obligują do stosowania tych przypomnień.

Kolejną rzeczą jest ogólna poprawa skuteczności wykrywania właściwej ścieżki. Asystent w BMW iX nie gubił się na skrzyżowaniach, na których pas wytyczony był z przesunięciem! To jak pewnie i bezstresowo z punktu widzenia kierowcy iX radzi sobie wówczas zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Samochód poprawnie też jechał w sytuacjach gdy poprzedzające auto zjechało z zajmowanego pasa czy go po prostu zmieniło – nie było więc mowy o „ślepym podążaniu za poprzednikiem”. Bardzo doceniam też za to, że BMW iX poradziło sobie gdy z jednego pasa zrobiły się nagle dwa, co jest naprawdę dużą rzadkością.





Na szczególnie dużą uwagę zasługuje bardzo wysoka zdolność do wykrywania stojących pojazdów na pasie, którym się poruszamy. Jest to bowiem z technicznego punktu widzenia bardzo trudne zadanie i bardzo często nawet aktualne samochody trzeba pilnować w tej kwestii. BMW iX nie udało mi się złapać na tym, by stojący samochód nie został wykryty. Zrobił to nawet wtedy gdy nocą inne auto nie zakończyło zmiany pasa ruchu i niewielka, tylna jego część wystawała na pas, którym poruszałem się w BMW iX. Brawo!

Jak widać systemy asystujące kierowcę zapewniają naprawdę wysoki poziom zaawansowania, przy którym możemy mówić o czasowej pełnej autonomiczności. Ale właśnie: po pierwsze przepisy nie pozwalają na pełną – w rozumieniu na „4. poziomie”, czyli wtedy kiedy kierowca może np. czytać książkę, po drugie w pewnych sytuacjach BMW iX w sposób bardzo jasny wyłącza system. Dzieje się to np. przed rondami. Te są na tyle skomplikowane, a regulacje dotyczące wjazdy, przejazdu i zjazdu z nich są tak niejednoznaczne (zależą od konstrukcji danego skrzyżowania), że tutaj kierowca musi przejąć kontrolę. Co jednak bardzo ważne, Systemy asystujące kierowcy Professional o takiej sytuacji informują w sposób bardzo czytelny wizualnie i dźwiękowo i stosunkowo wcześnie, na tyle że jest czas na złapanie kierownicy i nie trzeba mieć refleksu kierowcy F1.

Systemy asystujące kierowcy Professional to opcja płatna dodatkowo 8200 zł do BMW iX xDrive40 oraz iX xDrive50. Dla BMW iX M60 są już seryjne.





Co przyniesie przyszłość?

Przede wszystkim, to co BMW iX pokazało na polskich drogach, to wycinek pełnych możliwości systemu, bo np. w Niemczech asystent dopasowuje prędkość do ograniczeń na drodze, ostrzega o ryzyku wtargnięcia za znak STOP czy przejechaniu na „czerwonym”. Do tego, zestaw radarów i kamer jest na tyle rozbudowany i zaawansowany, a moc komputera przetwarzającego odpowiednio wysoka, że możliwa jest aktualizacja oprogramowania i poszerzenie możliwości iX’a o kolejne sytuacje. Nie jest więc wykluczone, że np. przejazd przez określone ronda będzie możliwy po aktualizacji, którą otrzyma Twój BMW iX np. za kilka tygodni/miesięcy.





Na pokładzie tego auta jest też sieć 5G, dzięki której możliwe jest przesyłanie dużej ilości danych między samochodem, a serwerem. Będzie to umożliwiało uzyskanie pewnych informacji nie tylko wprost od poprzedzających samochodów, ale także pewnych instrukcji z serwera, które stanowią przetworzone wytyczne pokonania jakiejś drogi np. w związku z tym, że powiedzmy wczoraj rozpoczęto na niej remont. Temat zaawansowanych możliwości BMW iX w zakresie autonomicznej jazdy nie jest więc zamknięty. Wręcz przeciwnie! Najpewniej kolejny rozdział, jeszcze ciekawszy, będzie napisany całkiem niebawem.